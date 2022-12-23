В Екатеринбурге по концессии построят и реконструируют 10 объектов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список из 10 объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионных соглашений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В список попали:

строительство школы на 1,5 тыс. мест в Чкаловском районе,

реконструкция природно-исторического парка «Палкино»,

создание трамвайной линии в Академическом районе длиной почти 21 км,

строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской,

строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне Солнечный,

реконструкция детского оздоровительного лагеря имени Аркадия Гайдара,

строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда,

строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе,

реконструкция бассейна на улице Крауля, 89,

реконструкция летнего парка «Уралмаш».

Ранее Алексей Орлов сообщил, что летний парк «Уралмаш» передали в управление команде парка имени Маяковского (ЦПКиО). Как пояснил директор ЦПКиО Павел Зубакин, работа по реконструкции летнего парка начнется в 2023 году.

Строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга идет с ноября прошлого года. Господин Орлов поручил пустить трамвай к юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году. Стоимость проекта оценивается около 15,2 млрд руб., в перечень работ входит строительство нового трамвайного пути протяженностью 19,3 км и реконструкция существующей ветки.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева