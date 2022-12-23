В Екатеринбурге по концессии построят и реконструируют 10 объектов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список из 10 объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионных соглашений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В список попали:
- строительство школы на 1,5 тыс. мест в Чкаловском районе,
- реконструкция природно-исторического парка «Палкино»,
- создание трамвайной линии в Академическом районе длиной почти 21 км,
- строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской,
- строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне Солнечный,
- реконструкция детского оздоровительного лагеря имени Аркадия Гайдара,
- строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда,
- строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе,
- реконструкция бассейна на улице Крауля, 89,
- реконструкция летнего парка «Уралмаш».
Ранее Алексей Орлов сообщил, что летний парк «Уралмаш» передали в управление команде парка имени Маяковского (ЦПКиО). Как пояснил директор ЦПКиО Павел Зубакин, работа по реконструкции летнего парка начнется в 2023 году.
Строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга идет с ноября прошлого года. Господин Орлов поручил пустить трамвай к юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году. Стоимость проекта оценивается около 15,2 млрд руб., в перечень работ входит строительство нового трамвайного пути протяженностью 19,3 км и реконструкция существующей ветки.