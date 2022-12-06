Военные КНДР получили приказ открыть артогонь в сторону моря

Генштаб Корейской народной армии КНДР приказал своим военным нанести артиллерийские удары в сторону моря в ответ на учения Сеула, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Пхеньян объяснил это военными учениями Южной Кореи и США.

Северная Корея заявила, что в 9:15 по местному времени «противник снова произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района вблизи фронта», передает «Рёнхап». Отмечается, что приказ об артогне отдан «в качестве сильного предупреждения».

Военным КНДР приказали следить за «действиями противника» и поддерживать боеготовность. Пхеньян призвал Сеул остановить «провокационную военную деятельность».

КНДР в понедельник, 5 декабря, выпустила около 130 снарядов по условным целям в морских зонах на востоке и западе страны в ответ на аналогичные действия Южной Кореи.

Леонид Уварчев