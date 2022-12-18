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Коммерсантъ FM
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КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея совершила пуск, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщили японские и южнокорейские власти. Утверждается, что снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ракеты были запущены с 11:17 до 11:55 по местному времени (5:17–5:55 по московскому), передает NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии. Токио призвал суда не приближаться к обломкам ракет при их обнаружении и связаться с властями.

При канцелярии премьера Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по новым пускам. По предварительной информации, действия КНДР не привели к ущербу для японской стороны.

КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Леонид Уварчев

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