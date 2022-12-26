Суд арестовал владельца кемеровского приюта, в котором погибли 22 человека

Суд в Кемерово удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца организатора приюта для бездомных в Кемерово. Ранее Андрей Смирнов полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе судебного слушания Андрей Смирнов рассказал, что в приюте размещали бездомных, доставленных полицией или привезенных из больниц. Некоторых из них Андрей Смирнов сам «поднимал с теплотрасс, с помоек». Его адвокат в суде утверждал, что в приюте этим людям оказывалась помощь.

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