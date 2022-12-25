Что происходит после ввода войск России на Украину. День 305-й

Володин анонсировал отмену преференций и повышение налоговой ставки для уехавших россиян. Силуанов заявил, что при цене нефти ниже $70 за баррель ФНБ пополняться не будет. Силуанов заявил, что при цене нефти ниже $70 за баррель ФНБ пополняться не будет. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:24. Россия не будет поставлять нефть странам, которые приняли ценовой потолок, и готова для этого снизить ее добычу. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

10:33. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

10:29. Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках — Силуанов.

10:27. Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

10:26. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, заявил Силуанов.

10:25. Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

10:25. «Коммунисты России» направили обращение в Государственную думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщил «РИА Новости» председатель партии Сергей Малинкович.

10:24. Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от ряда других стран, в том числе Катара, пишет Die Welt.