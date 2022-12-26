Новак: РФ продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа

К России постоянно поступают заявки от европейских потребителей по увеличению поставок газа, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва продолжает рассматривать Европу в качестве потенциального покупателя газа даже в условиях «масштабной кампании» против РФ. Он отметил, что остается открытым рынок сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого по итогам года вырастут до 21 млрд кубометров.

«На сегодняшний день можно уверено говорить, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернулась масштабная кампания, которая завершилась диверсионными актами против "Северных потоков"»,— сказал господин Новак ТАСС.

По его словам, европейский рынок остается актуальным, так как на нем имеется дефицит газа, а у РФ есть возможности нарастить объемы поставок. Так, незадействованным остается трубопровод Ямал—Европа, «остановленный по политическим мотивам». Россия продолжает поставки по «Турецкому потоку», который работает на полную мощность, и транзитом через Украину (42 млн кубометров в сутки — около трети от прописанных в контракте объемов по перекачке).

Обсуждается реализация дополнительных объемов поставок через Турцию после создания там хаба. «Идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями»,— добавил господин Новак.

Александр Новак ранее в декабре сообщал, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу газа на 18–20%, до 671 млрд кубометров. Из этих объемов на внутренний рынок направят 470 млрд куб. м.

О попытках Европы стабилизировать цены на газ — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Леонид Уварчев