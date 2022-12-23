Россия сократит добычу газа на 18–20% в 2022 году

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу газа на 18–20%, до 671 млн руб. Из этих объемов на внутренний рынок направят 470 млрд куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли, примерно на 18–20%, но наша газовая отрасль тем не менее в этом году добудет 671 млрд куб. м. газа, это тоже большой объем. Из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд куб. м»,— сказал господин Новак в эфире «России-24».

В «Газпроме» говорили, что с января по декабрь было добыто 394,1 млрд куб. м газа, на 19,6%, меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 45,1%, спрос на внутреннем рынке уменьшился на 5,2%. При этом компания наращивает газовые поставки в Китай.

19 декабря министры энергетики стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на газ. Ограничение установлено на уровне €180 за 1 МВт•ч (или около €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Потолок вступит в силу 15 февраля 2023 года.

22 декабря президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже ценовых ограничений, установленных правительством. Правительство должно установить потолок цен в течение десяти дней.

О том, как ограничение стоимости российского сырья может сказаться на рынке,— в материале «Газ разошелся с потолком».

Анастасия Ларина