Verivox: газ для потребителей в Германии подорожает на 112% с нового года

Потребители электроэнергии в Германии в январе будут платить в среднем на 44% больше, чем осенью 2021 года. Газ подорожает на 112%, сообщает Handelsblatt со ссылкой на данные компании Verivox.

Для семьи с годовым потреблением 4 тыс. кВт•ч счет за электроэнергию в 2023 году составит €1764. Без поддержки властей, так называемого ценового тормоза, семья заплатила бы на €56 больше. Таким образом, эффект ценового тормоза на электроэнергию составляет 5 п. п. Рост цены на газ ограничен почти 70% из-за ценового тормоза. Тем не менее, при потреблении газа в 20 тыс. кВт•ч семья из четырех человек будет получать годовой счет в размере €2756 евро и, таким образом, платить более чем в два раза больше, чем раньше.

Verivox — немецкая компания, принадлежащая ProSiebenSat.1 Media . Предлагает сравнение тарифов на телекоммуникации, электричество, газ, страхование и банковские продукты.

К началу ноября Германия смогла заполнить свои хранилища на 99,54%, Франция — на 99,9%, Италия — на 95,5%. Тогда же глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призывал граждан и компании к экономии энергии.

На днях в рамках очередных ограничительных мер ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч. Тем временем цена на газ в Европе опускалась ниже $935 за 1 тыс. куб. м впервые с июня.

Мария Федотова