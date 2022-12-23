Цена на газ в Европе опустилась ниже $935 за 1 тыс. кубометров впервые с июня

По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе опускались ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 июня, теряя более 11%.

Январские фьючерсы по индексу TTF падали до $897 за 1 тыс. куб. м, или €81,7 за МВт•ч. Ранее сегодня, 23 декабря, цена на газ в Европе опускалась ниже $935 за 1 тыс. куб. м.

22 декабря Совет Европы официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Он вступит в силу с 15 февраля 2023 года. На фоне этого решения цена на газ в Европе опускалась ниже $1 тыс. впервые с 26 октября.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Мария Федотова