Запасенне-зимний период

Несмотря на полное прекращение поставок трубопроводного газа из РФ и существовавший на рынке скепсис, Германия смогла заполнить свои хранилища на 99,54%, Франция – на 99,9%, Италия – на 95,5%. Этому помогли теплая погода, а в случае Германии и серьезное сокращение потребления в последние месяцы. По мнению аналитиков, с таким уровнем запасов страна сможет спокойно пройти текущий зимний сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Германии на 8 ноября достиг 99,54% (около 22,6 млрд кубометров), сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. Крупнейшее хранилище страны Rehden заполнено на 93,75%. В двух других странах с самым высоким потреблением газа в ЕС — Франции и Италии — запасы также приближаются к максимально возможным. Во Франции ПХГ заполнены на 99,9% (12,3 млрд кубометров), в Италии — на 95,5% (17 млрд кубометров).

Германия остается самым крупным потребителем газа в Европе, причем она больше других пострадала от остановки поставок российского газа по «Северному потоку».

Чтобы удовлетворить спрос, крупные энергокомпании страны были вынуждены покупать замещающие объемы на рынке по гораздо более высокой цене. Кроме того, у Германии нет собственной инфраструктуры для импорта СПГ. Она покупает газ через долгосрочные заказы мощностей на терминалах в других странах. В 2023 году, по данным Bloomberg, ФРГ потратит €83,3 млрд на субсидирование цен на газ и электроэнергию.

До начала военных действий на Украине крупнейшие ПХГ Германии принадлежали контролируемой «Газпромом» Gazprom Germania GmbH. В апреле немецкий регулятор BNetzA взял под контроль ее немецкие активы, а сама компания была позже переименована в SEFE. «Газпром» 31 марта прекратил участие в Gazprom Germania GmbH, а российское правительство ввело санкции в отношении этих активов.

На рынке существовал скепсис по поводу способности Германии заполнить хранилища к началу ноября даже на 80–90%, поскольку поставки российского газа начали ощутимо падать еще в июне, а в конце августа почти прекратились. Однако потребление газа в стране в течение лета и начале осени снизилось более чем на 20% год к году (см. график), в основном из-за резко выросших цен на газ.

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Несмотря на полное заполнение хранилищ, немецкий регулятор отмечает, что ситуация остается напряженной и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Регулятор призывает потребителей сократить потребление текущей зимой не менее чем на 20% — это будет сложно, поскольку в прошлом отопительном сезоне потребление уже стало стремительно снижаться с декабря. Оттягивать начало сезона отбора из ПХГ Германии помогает теплая погода, установившаяся в Европе в октябре и в начале ноября, а также стабильно высокие объемы поставок СПГ. По данным регулятора, температура на текущей неделе на 4 °С выше, чем в предыдущие годы.

Начало сезона отбора из ПХГ в этом году станет самым поздним в истории наблюдений, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Закачка газа в ПХГ пока превышает отбор, производимый в отдельные дни некоторыми странами, и в среднем запасы в ЕС составляют 95,3% (около 98 млрд кубометров).

Многие европейские эксперты еще в июле—августе не верили в то, что немецкие ПХГ будут заполнены больше чем на 90%, напоминает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, накопленные в ПХГ запасы позволяют обеспечить 30% прогнозного спроса в Германии в 2022/23 газовом году (стартует в октябре). «Таким образом, с большой вероятностью Германия сможет сравнительно спокойно пройти этот зимний сезон даже при заметных колебаниях в поставках СПГ»,— считает он. Если только не будет погодных аномалий вроде необычных морозов или длительного периода безветренной погоды (сократит выработку ВИЭ). При этом вопрос подготовки к следующему зимнему сезону 2023/24 года все еще остается, констатирует эксперт.

Татьяна Дятел