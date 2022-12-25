Британцы полны разочарований

Все больше британцев разочарованы решением Соединенного Королевства покинуть Евросоюз. Как показал свежий опрос социологической компании YouGov, даже среди тех, кто в 2016 году голосовал за «Брексит», лишь 34% считают эту инициативу успешной, а 41% признаются, что дела сейчас идут хуже, чем им представлялось шесть лет назад. Подобные тенденции происходят на фоне серьезного социально-экономического кризиса и продолжающегося падения рейтингов правящей Консервативной партии. Похоже, премьер-министру Риши Сунаку в новом году придется серьезно поработать над этой проблемой. Впрочем, как пояснили “Ъ” эксперты, предпринять какие-то шаги, которые бы кардинально изменили ситуацию, практически невозможно — все соглашения с Брюсселем давно подписаны, а новых преференций от ЕС ждать не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls / Reuters Фото: Henry Nicholls / Reuters

Два года назад — 24 декабря 2020 года — Лондон и Брюссель после долгих и сложных переговоров достигли соглашения о торговле и сотрудничестве между сторонами после «Брексита». Подписавший тогда документ с британской стороны теперь уже экс-премьер Борис Джонсон пытался представить эту сделку как большую победу Соединенного Королевства. Однако спустя два года стало понятно, что проблема «Брексита» по-прежнему до конца не решена, а реализация всех договоренностей на практике сталкивается со значительными трудностями, которые предстоит решать заступившему на пост главы правительства Риши Сунаку.

В целом «Брексит» стал для Великобритании своеобразной отправной точкой, с которой у страны и начались проблемы.

Как отметила The Financial Times, приход Риши Сунака на Даунинг-стрит в октябре пришелся на пик турбулентности в Соединенном Королевстве. Господин Сунак стал пятым премьер-министром после референдума о выходе государства из Евросоюза в 2016 году. До этого голосования в стране с 1979 года всего сменилось лишь пять премьеров. Неудивительно, что «Брексит» остается главной проблемой всей британской политики.

К двухлетней годовщине подписания торговой сделки компания YouGov специально по заказу газеты The Times провела опрос, который показал, что решение шестилетней давности расстаться с Брюсселем все большему числу граждан кажется ошибкой. Так, лишь 34% среди тех, кто голосовал в 2016-м за «Брексит», считают реализацию процесса выхода из ЕС успешной, а 19% — провальной. Остальные пока не определились с мнением. Кроме того, 41% таких респондентов признаются, что последствия развода с Евросоюзом оказались хуже, чем они себе это представляли. Если же брать всех респондентов, то 53% уверены в полном провале «Брексита» и лишь 15% сочли его успешным.

Почти четверть — 23% опрошенных — заявили, что обособление Великобритании от остальной Европы негативно сказалось на позициях страны в мире, 34% разглядели отрицательное влияние на экономику, а 41% признались, что это усилило незаконную миграцию. Как отмечает The Times, растет и число тех, кто ранее голосовал за выход, а теперь поддерживает более тесные связи с Европой, включая возвращение к единому рынку ЕС.

Тем не менее лишь 47% хотели бы пересмотреть итоги референдума и вернуться в Евросоюз, 34% заверили, что все равно проголосовали бы за «Брексит», 10% не определились, а 8% не пошли бы голосовать вовсе.

Между тем, как показал опрос YouGov от 19 декабря, 67% британцев считают, что нынешнее правительство плохо справляется с реализацией «Брексита», лишь 23% все устраивает. Впрочем, эти цифры практически совпадают с рейтингом одобрения деятельности нынешнего кабмина. Так, на 19 декабря 69% избирателей были разочарованы работой кабинета Риши Сунака и лишь 13% — довольны.

Как пояснила «Ъ» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, хотя политическая элита страны постаралась оставить разногласия из-за «Брексита» как свершившегося факта, раскол в британском обществе по поводу членства в ЕС усиливается. «Общий контекст протеста британцев связан с системными проблемами. Во-первых, от негативного эффекта от "Брексита" никуда не деться. Какую бы манну небесную ни обещали сторонники выхода, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это негативный фактор, который замедляет темпы экономического развития, отрицательно сказывается на социальных и других вопросах. Проблема в том, что "Брексит" наложился на пандемию COVID-19, а потом и на беспрецедентную санкционную и контрсанкционную политику, вызванную событиями 2022 года. По мере приближения всеобщих выборов о "Брексите" будут говорить громче. У лейбористов сейчас вполне реальный шанс вернуться к власти — все негативные эффекты от "Брексита" они будут раскручивать в своей кампании, напоминая, что затеяли все тори»,— отметила эксперт.

Госпожа Годованюк уверена, что пересмотр членства Великобритании в ЕС сейчас невозможен. Во-первых, это стало бы политическим самоубийством для любого лидера, который на это решился бы. А во-вторых, Лондон уже не сможет получить «от Брюсселя тех очень вкусных условий, на которых Британия находилась в составе Евросоюза». «Она имела очень много изъятий из общей политики, очень хороший возврат из бюджета, который выторговала еще Маргарет Тэтчер. Понятно, что таких привилегий она уже не получит, а это стало бы страшным ударом по репутации Великобритании»,— сказала Кира Годованюк.

По ее мнению, население испытывает разочарование, поскольку реальные последствия выхода из ЕС многие осознали уже после референдума. Другое дело, что решить все эти проблемы будет крайне сложно. В существующем соглашении между Лондоном и Брюсселем все определено, а дискуссии об условиях выхода имели смысл до подписания документа. Эксперт пояснила, что разговоры о «швейцарской модели», ранее появившиеся в СМИ, звучат достаточно странно, поскольку отношения ЕС и Швейцарии — это огромное количество секторальных соглашений, включая, например, участие в едином рынке.

«О каком участии в едином рынке можно говорить, если Великобритания выходила, чтобы в нем не участвовать? Швейцарцы платят взносы в ЕС, а Великобритания выходила, чтобы их не платить, и так далее»,— сказала Кира Годованюк.

Она отметила, что существует ряд проблем, которые нынешнее соглашение ЕС и Великобритании не охватывает, например параметры участия Лондона в европейской общей внешней политике и политике безопасности. «Это серьезный пробел. Другой пробел — нелегальные мигранты. Британия не участвует теперь в Дублинских соглашениях, и всех нелегалов, приплывающих через Ла-Манш, выслать во Францию не может. Французская полиция, как говорят британцы, недостаточно охраняет границу. Но соглашения о реадмиссии нет. И самая острая проблема — Северная Ирландия. Что делать с прозрачной границей? Но и эта проблема нерешаема, потому что решаться она могла только тогда, когда Британия была в составе ЕС»,— заключила эксперт.

Алексей Забродин