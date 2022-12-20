Удаленной работе программируют будущее

Глава Минцифры Максут Шадаев вступился за IT-специалистов: он попросил Госдуму оставить уехавшим сотрудникам право работать удаленно. В противном случае, по его словам, ограничения, которые депутаты готовы ввести, окончательно отпугнут российских разработчиков. С инициативой запретить работу из-за границы эмигрировавшим соотечественникам ранее выступили единороссы Андрей Клишас и Андрей Исаев. Речь идет о структурах из определенных сфер, в частности, банковской, оборонной и информационной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с тем такие ограничения для разработчиков могут обернуться потерями в целом для отрасли, предупредил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме. По его словам, после начала военных действий на Украине Россию покинули около 10% всех программистов: «Порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных государствах. Мы предлагаем не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для таких сотрудников. Это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они трудоустраивались в зарубежных компаниях, и снизит вероятность их возвращения в Россию.

Понятно, что есть отдельные категории программистов, которые занимаются вопросами администрирования систем, имеют доступ ко всей начинке соответствующих цифровых платформ. Здесь мы просим IT-компании на это очень внимательно посмотреть и принимать решение самостоятельно. Время еще есть, ведь в первой волне, в общем, 70% уехавших специалистов вернулись».

Тем не менее господин Шадаев уточнил, что ограничить следует работу уехавших сотрудников, которые занимаются разработкой государственных информсистем и критической инфраструктуры. Но сделать это, по мнению министра, можно за счет включения таких обязательных требований в соответствующие контракты.

Авторы запрета на удаленку, в свою очередь, уверяют, что таким образом власти не пытаются «кого-то наказать». По их словам, уехавшие специалисты имеют доступ к корпоративной почте и базе клиентов, а это может привести «к большим издержкам для граждан». Как на такие перспективы смотрит IT-бизнес? “Ъ FM” собрал мнения его представителей из разных направлений:

Гендиректор компании R-Vision, разработчика систем кибербезопасности, Александр Бондаренко: «20-30% штата — это люди, которые привыкли работать удаленно, причем не из России. Понятно, что если будет введен полный запрет, то это означает потерю ресурсов. Если же законопроект сузят до каких-то определенных сфер или контрактов, то его влияние будет меньше, но все равно ощутимо. Мы много работаем и с госзаказчиками, и с компаниями с госучастием. Более или менее серьезные игроки рынка, конечно, станут перестраховываться и просто отказываться от работы с такими специалистами». Начальник управления по противодействию мошенничеству одного из крупных российских банков Николай Пятиизбянцев: «Если человек испугался и покинул территорию России, насколько он может быть лояльным и к стране, и к своей организации, находясь на территории зарубежного государства, тем более недружественного? Некоторые компании в лояльных РФ странах пытаются создавать какие-то филиалы, чтобы вывести своих IT-специалистов на работу туда. С точки зрения информационной безопасности там подход более строгий. Как правило, руководство менее терпимо относится к сотрудникам, которые не возвращаются. С ними чаще всего расстаются». Сооснователь сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Я как директор, конечно, очень бы не хотел, чтобы появились такие ограничения. Это нарушит сложившийся баланс, создаст проблемы. Наверняка для них найдется законное решение, но очень бы не хотелось таких сложностей. Реалии таковы, что люди работают сейчас удаленно по целому ряду причин. Поэтому лучше, чтобы было комфортно всем участникам».

В конце ноября 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не намерено менять статус резидентства для россиян, которые работают за границей. В результате они смогут платить налоги по ставке в 13%, как и граждане, которые проживают в России. Согласно информации ФСБ, с июля по сентябрь количество уехавших в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов