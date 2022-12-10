Швейцарский социализм с человеческим лицом

Первые часы Swatch были выпущены меньше 40 лет назад — и за это время они стали популярным аксессуаром с очень разнообразным дизайном. Еще в 1980-х годах создатель Swatch Николас Хайек помог всей остальной швейцарской часовой индустрии выйти из кризиса. Сейчас Swatch и другие швейцарские часовые марки столкнулись с новой конкуренцией в виде умных часов. Но компания не собирается сдаваться и продолжает отстаивать рынок, находя все новые решения.

Выйти из тупика

В 1970-х — первой половине 1980-х годов швейцарская часовая промышленность переживала не лучшие времена. Это время даже получило название кварцевого кризиса — во всем мире распространялись кварцевые часы, часто от японских производителей, таких как Seiko, Citizen и Casio. Эти более точные и при этом недорогие часы начали быстро отбирать долю рынка у швейцарских компаний, большинство из которых оставались верны механическим часам. При этом особого внимания внешнему виду часов многие новые производители не уделяли — они создавали характерные часы на металлическом ремешке, часто с циферблатами-экранами.

Но уже к 1980-м годам сам факт, что часы являются кварцевыми, перестал вызывать массовый восторг.

Именно на большую эстетичность при сохранении бюджетности кварцевых часов и решили сделать ставку конкуренты японских компаний.

Но началось все со слияния. В 1982 году два крупнейших швейцарских производителя часов, компании ASUAG и SSIH, не выдержали конкуренции с японцами и начали процедуру ликвидации бизнеса. Для этого они обратились к консалтинговой компании Hayek Engineering, созданной швейцарцем ливанского происхождения Николасом Хайеком.

Николас родился в Бейруте в 1928 году, его отец был стоматологом, а сам Николас получил хорошее образование, изучая математику, физику и химию в Лионском университете. После обучения он вернулся в Бейрут, где и познакомился со своей будущей женой — дочерью швейцарского промышленника. После свадьбы, в 1951 году — Николасу Хайеку тогда было 23 года, пара переехала в Швейцарию. Там будущий основатель одной из крупнейших часовых компаний в мире работал страховщиком, некоторое время возглавлял инженерную компанию своего тестя, а в 1963 году создал собственную компанию Hayek Engineering.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Хайек в своем кабинете, 1985 год

Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Николас Хайек в своем кабинете, 1985 год

Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images

Она специализировалась на консалтинге, в числе прочего консультировала компании, проходившие через процедуру банкротства или ликвидации. Именно в таком качестве Hayek Engineering и ее основателя привлекли к работе над ликвидацией ASUAG и SSIH. Однако в итоге господин Хайек решил не заниматься ликвидацией компаний, а, объединившись с другими инвесторами, предложил выкупить их акции.

Объединенную компанию назвали Societe de Microelectronique et d`Horlogerie — позже она стала The Swatch Group. Благодаря этой покупке и дальнейшим приобретениям в руках у компании оказался очень широкий портфель швейцарских часовых брендов; сейчас в группу входят в числе прочего Breguet, Longines, Omega, Tissot. Но не эти бренды, а развитие нового типа часов — Swatch — тогда вдохнуло в швейцарскую часовую промышленность новую жизнь.

Дизайном по кризису

С начала 1980-х группа инженеров и часовщиков из компании ETA (она входила в холдинг ASUAG) работала над созданием нового типа часов. В этой группе были Эрнст Тромке, Эльмар Мок, Жак Мюллер и некоторые другие специалисты, которые впоследствии будут работать на Swatch.

В частности, они решили сделать часы в легком и лаконичном пластиковом корпусе — именно это станет одной из отличительных особенностей часов Swatch.

Они также усовершенствовали механизм часов, так что число необходимых деталей снизилось с 91 до 51, что также упрощало и удешевляло их производство.

Когда компанию купил господин Хайек, он стал ее генеральным директором. Именно под его руководством эта разработка стала хорошо продаваемым товаром. Идея была такова: часы должны стать модным аксессуаром, причем не таким, который купишь один раз на всю жизнь и потом передашь по наследству внуку, а таким, который можно купить к конкретному костюму. Swatch продвигала идею «гардероба» часов — целого набора часов разных цветов и стилей, которые можно надевать к разной одежде.

Кстати, само слово «swatch» было придумало как сокращение «second watch» («вторые часы», то есть недорогие часы для повседневного использования), а не «swiss watch» («швейцарские часы»), как часто думают.

Первая коллекция из 12 часов Swatch была представлена 1 марта 1983 года в Цюрихе — это были классические для бренда лаконичные часы разных цветов. Они продавались по 50 франков (тогда это соответствовало примерно $35). Дальше начались продажи таких часов в разных странах, они стоили $30–40. В дальнейшем долгие годы Swatch, как и многие модные бренды, выпускала по две коллекции в год — по 22–24 модели часов ежегодно, а позже новые коллекции стали появляться чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Swatch создали часы с тематическими сюжетами: от комиксов и произведений разных художников до аниме и фотографий

Фото: Will Burgess / Reuters Swatch создали часы с тематическими сюжетами: от комиксов и произведений разных художников до аниме и фотографий

Фото: Will Burgess / Reuters

По сути, Swatch принесла в мир часов тенденцию fast fashion — недорогих вещей, не предназначенных для долгого использования, но модных и красивых, которую примерно тогда же или чуть раньше развивали в одежде такие компании, как Zara и H&M. В отличие от классических швейцарских механических часов, все еще в значительной степени изготавливавшихся вручную, новые пластиковые легко производились на фабричном конвейере.

Эти два свойства сразу же стали особенностью Swatch — стандартизированные по размеру корпуса часов при огромном многообразии расцветок и дизайнерских решений. Точнее, даже три свойства — Swatch всегда подчеркивала, что это именно швейцарские часы: у бренда есть много часов с флагом Швейцарии, гербами кантонов, иногда в юмористическом исполнении и т. д., что также привлекало покупателей.

Сам господин Хайек так сформулировал основную идею бренда: «Инновации, провокации, веселье — навсегда».

Он объяснял: «Во-первых, мы производим продукцию высокого качества. Во-вторых, продаем ее по невысокой цене. В-третьих, все это можно назвать провокацией общества». Как писала The Los Angeles Times в 1985-м, «они стали самым крутым новым модным аксессуаром на рынке».

Помимо своей главной линейки разноцветных часов Swatch начала производить часы с тематическими сюжетами. В дело шло все: комиксы, произведения современных, и не только, художников, аниме, фотографии. Уже в 1984 году компания запустила лимитированную серию, сюжеты для которой придумал известный художник Кики Пикассо. Позже Swatch привлекала к разработке дизайна своих часов таких художников, как Кит Харинг, Таданори Ёкоо, Дэмиен Хёрст и многие другие. Это так называемая линейка Swatch Art Special, которая выпускается до сих пор под названием Swatch & Art.

В 1991 году были выпущены часы, придуманные художником и дизайнером Альфредом Хофкунстом, они выглядели как огурец, перец чили и яичница с беконом. Эти часы выпустили ограниченным тиражом в 9999 штук, и все они были мгновенно раскуплены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческая коллекция часов Swatch с перецем чили, яичницей с беконом и огурцом

Фото: Dickson Lee / South China Morning Post / Getty Images Историческая коллекция часов Swatch с перецем чили, яичницей с беконом и огурцом

Фото: Dickson Lee / South China Morning Post / Getty Images

Swatch постоянно запускала все новые и новые варианты часов. Например, в 1985-м она представила первые прозрачные часы из серии Jellyfish («Медуза») — в этих часах виден механизм. В 1993-м компания впервые выпустила серию часов в металлическом корпусе Swatch Irony, тем самым в некоторой степени вернувшись к истокам часового дела. В какой-то момент Swatch начала выпускать наборы, в которые входило несколько разных ремешков и циферблатов, так что покупатель мог сам сочетать их по-разному.

Эксперименты продолжаются и сейчас — например, летом Swatch вместе с более классическим швейцарским брендом Omega выпустила часы MoonSwatch. Они стоят $260 и представляют собой нечто среднее между бюджетными пластиковыми, с которыми ассоциируются Swatch, и классическими швейцарскими, которые могут стоит десятки тысяч долларов. Собственно, оригинальные механические Moonwatch от Omega стоили около $7 тыс. В последние годы Swatch также стала производить часы, которые рекламирует как особенно экологичные, произведенные из новых материалов, например из биокерамики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская теннисистка Анна Курникова и президент Swatch Николас Хайек демонстрируют новую коллекцию часов Omega (входит в The Swatch Group) в Цюрихе, 16 октября 2001 год

Фото: Sebastian Derungs / Reuters Российская теннисистка Анна Курникова и президент Swatch Николас Хайек демонстрируют новую коллекцию часов Omega (входит в The Swatch Group) в Цюрихе, 16 октября 2001 год

Фото: Sebastian Derungs / Reuters

Снова в тупике?

Маркетинг компании соответствовал ее продукции. Она регулярно выпускала часы к самым разным мероприятиям или датам, например к чемпионату мира по брейк-дансу или к годовщине Французской революции. Компания устраивала перформансы, во время которых уличные художники рисовали граффити в Париже и Лондоне, поддерживала такие виды спорта, как катание на сноуборде и горном велосипеде. Через пару лет после запуска Swatch разместила огромную копию своих часов — высотой 162 м и весом 13 тонн — на здании штаб-квартиры банка Commerzbank во Франкфурте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копия часов Swatch на здании штаб-квартиры банка Commerzbank во Франкфурте

Фото: Heinz Wieseler / picture-alliance / dpa / Vostock Photo Копия часов Swatch на здании штаб-квартиры банка Commerzbank во Франкфурте

Фото: Heinz Wieseler / picture-alliance / dpa / Vostock Photo

Компания всячески подчеркивала, что ее часы не обязательно воспринимать слишком серьезно — один из ее слоганов: «Swatch на сезон, а не на все сезоны». При этом она старалась развивать идею, что ее часы могут стать неплохим объектом для коллекционирования — новые коллекции выходили регулярно. Уже в 1988 году Swatch создала собственный музей Swatch Newseum, а в 1990-м — клуб коллекционеров Swatch Collectors of Swatch, число участников которого всего за два года достигло 75 тыс.

Все это сразу принесло Swatch успех: уже к концу 1984 года было выпущено более 3,5 млн часов Swatch, к концу 1985-го — 10 млн, а отметки 100 млн удалось достичь к 1992 году, то есть менее чем через десять лет после запуска первой коллекции.

В начале 1990-х количество продаваемых часов достигало 20 млн в год.

Финансовые показатели также росли: с $3 млн в 1984 году до $105 млн в следующем (рост в 35 раз). К 2000 году выручка компании превышала 4 млрд швейцарских франков ($2,8 млрд). «Swatch доказала, что в Швейцарии можно производить часы с модным дизайном и прорывным маркетингом, и притом по весьма конкурентным ценам»,— считает глава исследовательской компании LuxeConsult Оливье Мюллер.

Впрочем, в последние годы дела у Swatch идут не так хорошо: в 2021-м было продано лишь 3,2 млн часов. Компания столкнулась примерно с теми же проблемами, что и вся швейцарская часовая индустрия в конце 1970-х. Снижению продаж способствовал и тот факт, что люди ходят с мобильными телефонами и не так нуждаются в часах. Кроме того, массовым продуктом стали умные часы, которые тоже являются не только гаджетом, но и модным аксессуаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас Swatch старается оставаться по-прежнему востребованным брендом, конкурируя с умными часами и другими современными гаджетами

Фото: Vincent Kessler / Reuters Сейчас Swatch старается оставаться по-прежнему востребованным брендом, конкурируя с умными часами и другими современными гаджетами

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Тем не менее убыточной Swatch Group за все годы оказалась лишь однажды — в 2020-м, когда пандемия COVID-19 сильно сократила ее продажи, так что она закончила год с убытком 53 млн франков ($58 млн). Но уже в 2021-м компания вернулась к прибыли — 774 млн франков ($845 млн). Выручка компании в прошлом году составляла около 7 млрд франков ($7,5 млрд).

Дело в том, что Swatch ищет новые способы сделать свои часы более популярными. Это и уже упомянутая коллаборация с Omega, и более экологичные версии. Кроме того, компания изменила свое мнение по поводу выпуска умных часов, к перспективам которых она относилась скептически. С 2015 года она выпустила несколько вариантов собственных умных часов, в том числе Swatch Touch Zero One и Swatch Access. Swatch и дальше экспериментирует с «умными» возможностями — так, она снабдила многие свои часы функцией SwatchPAY, позволяющей осуществлять бесконтактные платежи.

Яна Рождественская