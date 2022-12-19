Правительство определит профессии, представители которых не смогут заключать договор на удаленку за границей

Перечень специальностей, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, определит кабинет министров. Об этом журналистам сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ»,— заявил господин Исаев (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Исаева, ограничения могут коснуться людей, которые работают в транспортных финансовых, банковских организациях, имеют доступ к корпоративной почте или к базе данных клиентов. «Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан»,— заявил депутат.

Сенатор Андрей Клишас («Единая Россия») ранее сообщил о подготовке законопроекта о полном запрете дистанционной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Однако против такого подхода выступили в Минцифры, так как увидели в этом риск замедления технологического развития.

В частности, Минцифры выступило против запрета дистанционной работы для IT-специалистов, которые уехали из России. В ведомстве пояснили, что тотальный запрет на работу из-за рубежа приведет к снижению темпов развития цифровых платформ и решений.

Господин Клишас также заявлял, что в России могут ввести ограничения против граждан, уехавших после объявления частичной мобилизации. По его словам, это может коснуться тех, кто живет за границей, но работает на российские компании. Сенатор тогда не уточнил, какие именно меры могут ввести.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Мария Федотова