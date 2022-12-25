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Коммерсантъ FM
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Молдавия расценила заявление МИД РФ о рисках сотрудничества с НАТО как угрозу

Представитель министерства иностранных дел Молдавии Даниэль Водэ прокомментировал интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина. Замминистра ранее заявил, что активизация сотрудничества Кишинева с НАТО в военной сфере подрывает безопасность этой страны и напомнил о «печальном опыте Украины» в связи с поставками вооружений. Молдавия расценила слова господина Галузина как угрозу.

«Мы отвергаем угрозы, высказанные замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным… Наша страна — мирное и нейтральное государство»,— написал господин Водэ в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

МИД Молдавии отметил, что Кишинев выстраивает международное сотрудничество в сфере обороны по нескольким принципам. Первый — «нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию и безразличие к тому, что происходит в мире», второй — Молдавия заинтересована в укреплении своей устойчивости, в том числе в сотрудничестве с НАТО, третье — для преодоления гибридных вызовов необходима солидарность с друзьями. Кишинев считает военную операцию РФ «агрессией против Украины, которая имеет драматические последствия» для Молдавии. «Мы — свободная страна и нам решать, как развивать нашу страну»,— добавил представитель МИДа.

Михаил Галузин прокомментировал сотрудничество Кишинева и НАТО накануне, 24 декабря. В этой связи он заявил, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе». «Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо»,— добавил замминистра.

Глава Совета безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее в декабре заявлял, что Россия, по его мнению, готовит план нападения на Молдавию в 2023 году. Он считает, что Россия может попытаться создать наземный коридор по территории Украины до непризнанного Приднестровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «С наступающим новым вводом».

Леонид Уварчев

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