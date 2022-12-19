С наступающим новым вводом

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александру Мустяцэ считает, что Россия может попытаться создать наземный коридор по территории Украины до непризнанного Приднестровья, где находятся военные РФ и чьи власти регулярно говорят о желании стать российским регионом. Директор СИБ заявил, что вопрос не в том, предпримет ли Россия наступление в направлении молдавских границ, а в том, когда именно это произойдет. Тем временем молдавские власти приостановили лицензии ряда телеканалов, транслирующих российский контент. Некоторые из них аффилированы с политиками, связанными с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СИБ Молдавии Александру Мустяцэ

Фото: Социальные сети Александра Мустяцэ Глава СИБ Молдавии Александру Мустяцэ

Фото: Социальные сети Александра Мустяцэ

Директор СИБ Александру Мустяцэ высказал мнение о возможном развитии событий на российско-украинском фронте 19 декабря в интервью телеканалу TVR Moldova. «Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет»,— заявил он.

По словам главы спецслужбы, это может произойти «либо в начале года — в январе-феврале, либо позже — в марте или апреле».

«Судя по имеющейся у нас информации, РФ намерена пойти дальше с целью создания коридора с приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова»,— полагает господин Мустяцэ.

Риск такого развития событий он оценивает как высокий и реальный.

После того как заявление главы СИБ разлетелось по лентам информагентств с заголовками о том, что Молдавия в будущем году ожидает российского вторжения, спецслужба выпустила уточнение, пояснив, что ее директор «имел в виду, что намерение России создать сухопутный коридор в Приднестровье все еще актуально, а новое наступление российских войск в этом направлении может произойти в 2023 году». В СИБ отметили, что реализация этого плана будет зависеть от хода военных действий на Украине.

Ранее, отметим, украинские военачальники говорили о том, что в будущем году российская армия может предпринять новое наступление. Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный говорил об этом на прошлой неделе в интервью The Economist. «Где-то там, за Уралом, они готовят новые ресурсы. 100%, что их готовят»,— отметил генерал Залужный, предположив, что новое большое наступление может начаться «в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в январе».

В России о каких-то новых планах на будущий год официальные лица пока не высказывались.

Тем временем власти Молдавии 16 декабря приостановили работу шести местных телеканалов, транслировавших контент популярных российских телеканалов. Речь идет о телеканалах Primul in Moldova, TV6, RTR-Moldova, NTV Moldova, а также Orhei TV.

Primul in Moldova, TV6, NTV Moldova, RTR-Moldova и Accent TV транслировали программы «Первого канала», НТВ (TV6 и NTV Moldova делили контент НТВ), «России 1» и телеканала «Пятница» соответственно.

Молдавские СМИ неоднократно писали, что телеканалы NTV Moldova и Accent TV были связаны с Партией социалистов и бывшим президентом республики Игорем Додоном. Что касается Orhei TV и TV6, эти каналы, по данным кишиневского издания NewsMaker, подконтрольны другому политику — Илану Шору. Этой осенью местная пресса писала о переделе телерынка, в результате чего люди, связанные с господином Шором, стали руководить телеканалами Primul in Moldova и Accent TV.

На всех перечисленных телеканалах весьма жестко критиковали действующую власть и президента Майю Санду.

После принятия решения о приостановлении действия лицензий шести телеканалов премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что все они «серьезно и неоднократно нарушали Кодекс аудиовизуальных услуг», а также допускали манипуляции, освещая события как в Молдавии, так и на Украине.

Глава Совета по телевидению и радио (надзорный орган в сфере аудиовизуала) Лилиана Вицу на пресс-конференции 19 декабря отметила, что четыре из шести телеканалов до войны «активно транслировали российские выпуски новостей, которые представляли собой информационную атаку на Украину» и являлись информационной подготовкой к вторжению на Украину.

Госпожа Вицу отметила, что «в первые дни агрессии эти телеканалы отказались от ретрансляции новостных программ из России, но взяли на вооружение тактику манипулирования бездействием, то есть предпочли молчать о войне».

В МИД России действия молдавских властей раскритиковали и осудили, заявив, что руководство республики «сохраняет курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения». Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что тем самым Кишинев «сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке». Также чиновница назвала это решение «циничным ущемлением прав национальных меньшинств».

В Кишиневе обвинения в притеснении русскоязычных жителей страны назвали необоснованными.

«Что касается обвинений России, то повторю, что телеканалы лишили лицензии из-за нарушений Кодекса о телевидении и радио, за продвижение лиц, попавших под международные санкции, манипулирование. Среди этих телеканалов есть и такие, которые транслируют передачи на румынском языке. То есть это ни под каким видом не борьба с русским языком»,— заявила госпожа Вицу.

Отметим, после приостановления вещания шести вышеуказанных телеканалов в Молдавии на русском языке продолжают вещать такие каналы, как ТНТ, РЕН ТВ, «Дождь» (признан в России иноагентом) и другие телеканалы.

Владимир Соловьев