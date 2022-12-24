Замглавы МИД РФ напомнил Молдавии о «печальном опыте Украины» в связи с поставками оружия НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что активизация сотрудничества Молдавии и НАТО в военной и военно-технической сферах подрывают безопасность Кишинева. Он напомнил Молдавии о «печальном опыте Украины» после поставок оружия со стороны стран Запада.

«Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо»,— сказал господин Галузин «РИА Новости».

Глава Совета безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее заявил, что Россия, по его мнению, готовит план нападения на Молдавию в 2023 году. Он считает, что Россия может попытаться создать наземный коридор по территории Украины до непризнанного Приднестровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «С наступающим новым вводом».

Леонид Уварчев