Южная Осетия назвала абсурдным расследование МУС о «пятидневной войне»

Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило, что шокировано итогами расследования Международного уголовного суда (МУС) по делу о «пятидневной войне» 2008 года. Суд ранее пришел к выводу, что Грузия не совершала военных преступлений, и потребовал ареста трех чиновников Южной Осетии.

Цхинвал считает, что МУС на самом деле не намеревался разбираться в ситуации и «действовал в изначально заданном антиосетинском направлении». «Результат такой ангажированности МУС налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Южная Осетия считает, что МУС проигнорировал «многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными» и при этом «выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии». Цхинвал обратил внимание, что следователи не нашли ни одного свидетельства военных преступлений «агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии».

Расследование МУС началось в 2008 году по иску правительства Грузии. Власти Южной Осетии и РФ за эти годы внесли в МУС десятки исков от имени жителей Южной Осетии о совершенных против них военных преступлениях. Вердикт был вынесен 18 декабря 2022 года. Суд не нашел доказательств причастности грузинской стороны к военным преступлениям, но обвинил трех граждан Южной Осетии в незаконном лишении свободы, пытках, бесчеловечном обращении, взятии заложников.

Леонид Уварчев