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Коммерсантъ FM
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Южная Осетия назвала абсурдным расследование МУС о «пятидневной войне»

Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило, что шокировано итогами расследования Международного уголовного суда (МУС) по делу о «пятидневной войне» 2008 года. Суд ранее пришел к выводу, что Грузия не совершала военных преступлений, и потребовал ареста трех чиновников Южной Осетии.

Цхинвал считает, что МУС на самом деле не намеревался разбираться в ситуации и «действовал в изначально заданном антиосетинском направлении». «Результат такой ангажированности МУС налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Южная Осетия считает, что МУС проигнорировал «многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными» и при этом «выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии». Цхинвал обратил внимание, что следователи не нашли ни одного свидетельства военных преступлений «агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии».

Расследование МУС началось в 2008 году по иску правительства Грузии. Власти Южной Осетии и РФ за эти годы внесли в МУС десятки исков от имени жителей Южной Осетии о совершенных против них военных преступлениях. Вердикт был вынесен 18 декабря 2022 года. Суд не нашел доказательств причастности грузинской стороны к военным преступлениям, но обвинил трех граждан Южной Осетии в незаконном лишении свободы, пытках, бесчеловечном обращении, взятии заложников.

Леонид Уварчев

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Пятидневная война

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

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Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

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Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

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Колонна военной техники армии России

Колонна военной техники армии России

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Военнослужащий на танке

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Солдаты армии Южной Осетии

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Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

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Раненый солдат в полевом госпитале

Раненый солдат в полевом госпитале

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Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

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Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

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Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники армии России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Раненый солдат в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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