Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и офис прокурора МУС «завершили расследование по делу о российско-грузинской войне 2008 года». Об этом 16 декабря сообщил прокурор МУС Асад Ахмад Хан. «Сегодня я могу подтвердить, что мой офис не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии»,— заявил прокурор, подтвердив тем самым, что расследование не выявило виновных в военных преступлениях с грузинской стороны. Однако виновными сочли трех чиновников администрации Южной Осетии, ареста которых МУС потребовал еще 30 июня.

Это Михаил Миндзаев (в 2005–2008 годах — глава МВД РЮО), Гамлет Гучмазов (в 2008 году — начальник следственного изолятора южноосетинского МВД) и Давид Санакоев (в 2008-м — уполномоченный южноосетинского президента по правам человека, ныне — депутат, бывший кандидат в президенты).

По утверждению МУС, эти лица несут ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение лиц грузинской национальности в ходе и после вооруженной фазы конфликта.

Расследование МУС началось еще в 2008 году по иску правительства Грузии. Власти РЮО и РФ за эти годы внесли в МУС десятки исков от имени жителей Южной Осетии о совершенных против них военных преступлениях. Но, как заявил в минувшую пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегвадзе, «Гаага поставила точку в спорах о том, на чьей стороне была правда в 2008 году».

Грузинскую сторону в ходе судебного процесса в МУС последние десять лет представлял заместитель министра юстиции Гоча Лордкипанидзе. Ему удалось доказать международным судьям, а также прокурору, что почти все из 162 осетин, которые, согласно расследованию председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, погибли в ходе вооруженного конфликта с 8 по 12 августа 2008 года, были не мирными жителями, а бойцами южноосетинского ополчения.

Георгий Двали, Тбилиси