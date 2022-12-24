Подозреваемый в убийствах в Париже переведен в психиатрическую больницу

Судебные врачи, обследовавшие арестованного вчера в Париже 69-летнего француза Вильяма М., обвиняемого в убийствах посетителей курдского культурного центра, высказались против его содержания под стражей. Обвиняемый переведен в отделение психиатрической больницы, расположенное в здании префектуры полиции. Его арест приостановлен вплоть до улучшения его психического состояния.

Несомненно, эта вынужденная мера смягчения режима вызовет дополнительное возмущение курдской общины, требующей признания вчерашнего нападения террористическим актом.

Подробнее об убийстве читайте в публикации «Ъ» «Пенсионер сошел с рельсов».

Алексей Тарханов, Париж