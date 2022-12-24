На Аллее Героев в Петербурге с почестями похоронен завербованный в колонии боец «ЧВК Вагнера»

Бойца «ЧВК Вагнера» Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе военной операции на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости». Возле гроба был выставлен почетный караул. Перед погребением был дан залп из стрелкового оружия. По данным «Фонтанки.ру», Меньшиков попал в ряды ЧВК из рязанской колонии, где отбывал срок за сбыт наркотиков.

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Похороны 31-летнего бойца пытались организовать больше недели. Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин говорил, что петербургские власти отказывались хоронить Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на жалобу господина Пригожина на отказ администрации Петербурга в захоронении бойца на Аллее Славы ответил, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». Господин Володин выразил мнение, что нельзя их разделять «и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину».

По словам господина Пригожина, Меньшиков «самый простой парень … жил в детдоме, отслужил в армии … не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму». «С каждым может такое случиться»,— рассказал о погибшем бизнесмен.

«Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет»,— также сообщил Евгений Пригожин, отметив, что Дмитрий Меньшиков похоронен с честью, чего он и добивался.

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Мария Федотова