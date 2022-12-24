Что происходит после ввода войск России на Украину. День 304-й

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении заявил, что кризис на Украине непросто дается немцам. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев 28 декабря. В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:34. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Иран планирует нарастить поставки беспилотников в Россию. В связи с этим он призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков иранских беспилотников — арестовать.

11:27. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню направится 28 декабря в Киев для встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на французское оборонное ведомство.

11:27. Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин ожидает, что ответственные западные политики заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Он отметил лимиты на типы вооружений, которые Зеленский хотел бы получить, и связал их с опасением США столкнуться с Россией напрямую.

11:27. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам признал, что немцы испытали на себе серьезные последствия нынешних событий на Украине, многие вынуждены себя ограничивать.

11:27. Министерство обороны России заявило, что США переносят в Центральную Азию и Восточную Европу исследования, которые проводились в биолабораториях на территории Украины.

11:27. Активизация сотрудничества с НАТО подрывает безопасность Молдавии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин и предложил посмотреть на то, что случилось с Украиной.

11:27. Утверждение о том, что совместную группировку РФ и Беларуси планируют задействовать на территории Украины, в МИД России назвали «некорректным». Замминистра иностранных дел Михаил Галузин назвал задачей группировки «при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии».

11:26. В Киеве продолжаются экстренные отключения света.