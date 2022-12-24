Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за нарушения при работе с биометрией

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает ввести уголовную и административную ответственность за нарушения при обработке персональных биометрических данных. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с разработкой соответствующих законопроектов.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за:

умышленное размещение заведомо недостоверных сведений в Единой биометрической системе (ЕБС) и уничтожение или подлог документов, на основании которых сведения вносились в ЕБС (штраф до 300 тыс. руб. или исправительные работы до 480 часов или до двух лет, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на три года);

умышленное размещение или уничтожение документов группой лиц по предварительному сговору (штраф до 500 тыс. руб., или исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы до четырех лет. Если эти деяния повлекли тяжкие последствия, то срок лишения свободы может быть увеличен до 6 лет).

Также в ведомстве предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ для должностных лиц государственных органов и юридических лиц. В проекте предлагается наказывать:

за отказ в предоставлении госуслуг при отказе гражданина (штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.);

отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить биометрические данные для идентификации (для физических лиц — 10–20 тыс. руб., для юрлиц — 50–100 тыс. руб.);

нарушение порядка обработки биометрии в ЕБС и других информационных системах, использующих биометрию, а также требований к информационным технологиям и техсредствам, предназначенным для обработки биометрии должностных лиц (физлиц — 100–300 тыс. руб., юрлиц — 300–500 тыс. руб.);

нарушение порядка размещения и обновления биометрии в ЕБС и иных системах, обеспечивающих идентификацию, аутентификацию с ее использованием, а также невыполнение организационных и технических мер по обеспечению безопасности биометрических данных (физлиц — 100–300 тыс. руб., юрлиц — 300–500 тыс. руб.).

24 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание ЕБС. В документе предлагается ввести идентификацию граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, при подобной идентификации будет использоваться обезличенный математический код с биометрией человека.

В СПЧ считают, что ряд положений законопроекта может привести к ущемлению конституционных прав граждан. 19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после поступившей критики документ был «существенно изменен». 20 декабря Дума приняла законопроект о ЕБС во втором чтении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума сдала биометрию».

Эрдни Кагалтынов