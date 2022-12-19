Володин анонсировал уголовную ответственность за утечку биометрических данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на критику в адрес законопроекта о единой биометрической системе (ЕБС). Политик утверждает, что документ был «существенно изменен», и из него, в частности, исключили все неопределенности и двойные толкования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам спикера, проект закона предполагает:

запрет на хранение геномной информации;

ограничение перечня биометрических данных (только лицо и голос);

запрет на принуждение к сдаче биометрических данных;

запрет на отказ в оказании услуг (коммерческих и государственных) тем, кто не хочет сдавать биометрию;

«прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия» (это смогут делать родители за своих детей);

возможность контролировать использование биометрии через портал «Госуслуги»;

запрета на использование биометрических данных детей без согласия родителей;

запрет на использование и хранение биометрии в базах данных, находящихся не на территории РФ.

Обсуждать поправки будут при рассмотрении законопроекта во втором чтении, которое планируется провести завтра, 20 декабря. Господин Володин утверждает, что «следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных».

Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 ноября. Документ предусматривает идентификацию граждан с использованием их биометрических данных с помощью ЕБС. Создать систему предложил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»). Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на прошлой неделе попросил Госдуму провести слушания по этой инициативе: в СПЧ сочли, что ряд положений документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан.

Лаура Кеффер