СПЧ усмотрел ущемление прав россиян в законопроекте о биометрии

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил Госдуму провести слушания по законопроекту о единой биометрической системе (ЕБС), поскольку в СПЧ сочли, что ряд положений документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан. К слушаниям предлагается привлечь представителей экспертных, научных, общественных, а также религиозных организаций.

Госдума приняла законопроект, предусматривающий создание подобной системы, в первом чтении 24 ноября.

«Он вызвал большой общественный резонанс на фоне все новых сообщениях об утечках персональных данных»,— отмечает СПЧ. «Граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос»,— пояснили в СПЧ.

Провести обсуждение поправок к законопроекту также просил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает «Интерфакс». В РПЦ обеспокоены возможной дискриминацией тех, кто откажется от биометрической идентификации. Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что законопроект предполагает запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии.

Документ предусматривает идентификацию граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, с помощью ЕБС. Создать подобную систему предложил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, при подобной идентификации будет использоваться обезличенный математический код с биометрией человека.

Мария Федотова