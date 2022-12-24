МЧС: инспектор пытался проверить дом престарелых в Кемерово за две недели до трагедии, но его не пустили

7 декабря, приблизительно за две недели до произошедшего в ночь на 24 декабря пожара в доме престарелых в Кемерово, в результате которого погибли 20 человек, инспектор МЧС пытался проверить объект. Однако администрация частной организации не пропустила в помещения сотрудника министерства, визит которого был инициирован Госпожнадзором совместно с прокуратурой.

«МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей»,— пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

Из-за недопуска инспектора в отношении собственника приюта был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица. «Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год»,— отметили представители ведомства.

В 5:25 спасатели завершили разбирать завалы на месте пожара в доме престарелых в Кемерово. Предварительной причиной инцидента называется неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенной печь.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Андрей Сапожников