Абрамович инвестировал в производителя марихуаны Curaleaf

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в крупнейшего американского производителя марихуаны Curaleaf с 2015 по 2017 год. Об этом сообщил председатель правления Curaleaf Борис Йордан, его слова приводит Bloomberg. По данным Forensic News, сумма инвестиций составила $225 млн.

«Он одолжил мне и Андрею (Андрей Блох, крупный действующий акционер Curaleaf) деньги для инвестирования. Все эти средства были давно погашены, еще до военных действий, в конце 2020-го или конце 2021 года. Насколько нам известно, у Curaleaf сегодня нет Романа Абрамовича в качестве акционера»,— рассказал Борис Йордан. По его словам, бизнесмен инвестировал в Curaleaf с 2015 по 2017 год, когда компания работала под названием PalliaTech Inc.

По данным проекта Forensic News, помимо PalliaTech Inc бизнесмен также вложился в венчурную компанию Бориса Йордана Measure 8. Общая сумма инвестиций, по информации проекта, составила $225 млн.

Curaleaf производит каннабис для медицинских целей. В 2018 году Curaleaf вышла в Канаде на IPO. Выяснилось, что среди основных ее совладельцев был экс-лава «Сибнефти» Андрей Блох, давний партнер Романа Абрамовича. В результате размещения было привлечено 520 млн канадских долларов (или $400 млн), после чего Андрей Блох стал мультимиллионером.

Анастасия Ларина