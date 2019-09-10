Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером на продаже марихуаны

Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан, состояние которого, по оценке Forbes, составляет $1,2 млрд, стал миллиардером в 2018 году после IPO компании по производству медицинской марихуаны Curaleaf. Пакет акций компании составляет основу состояния бизнесмена, ее капитализация в настоящий момент около $3,5 млрд.

Господину Йордану принадлежит 34% в капитале Curaleaf, однако владеет 100% multiple voting shares, благодаря которой может контролировать более 90% голосов. Эти акции станут обыкновенными через три года. За 2019 год компания приобрела американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн и объявила о покупке компании GR Companies (работает под брендом Grasroots) за $875 млн.

Еще один крупный акционер Curaleaf — бизнесмен Андрей Блох, состояние которого оценивается в $950 млн. Ему принадлежит около 38% акций компании. Мультимиллионером он стал также после привлечения $400 млн на IPO Curaleaf осенью 2018 года.

О том, почему растет рынок медицинского каннабиса,— в материале “Ъ FM” «Марихуана довела до списка Forbes».