Русский восьмисотенец

Лионелю Месси, чья феноменальная игра помогла сборной Аргентины поздно вечером во вторник разгромить хорватов — 3:0 — и выйти в финал чемпионата мира по футболу в Катаре, пришлось все-таки делить славу главного спортсмена среды с отечественным хоккеистом Александром Овечкиным. Первый хет-трик Овечкина в нынешнем чемпионате НХЛ, сделанный в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» разгромил в гостях — 7:3 — «Чикаго Блэкхокс», позволил ему достичь отметки в 800 голов, забитых в регулярных чемпионатах. До российского снайпера она покорилась только двум ярчайшим канадским легендам — Уэйну Гретцки и Горди Хоу. Причем Хоу вот-вот останется позади Овечкина в списке лучших снайперов лиги всех времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря хет-трику в матче с «Чикаго» форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (справа) стал третьим в истории НХЛ хоккеистом, которому покорилась отметка в 800 голов в регулярных чемпионатах

Фото: Reuters Благодаря хет-трику в матче с «Чикаго» форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (справа) стал третьим в истории НХЛ хоккеистом, которому покорилась отметка в 800 голов в регулярных чемпионатах

Фото: Reuters

Александр Овечкин после этого матча был, конечно, нарасхват у самых престижных североамериканских телеканалов и с удовольствием повторял в направленные на него камеры понятные слова — о «слишком особенном вечере в жизни», о том, что он понимает: только что произошло нечто грандиозное не только для него, а «для всего хоккея». И с последним тезисом невозможно было спорить. Его подтверждала хотя бы реакция на третий гол россиянина, тот самый, 800-й. Шел заключительный период, отчаянно нуждающийся в очках «Чикаго» уступал еще не так уж крупно — 2:4, много атаковал, и Овечкин, по сути, убил его надежды добиться все-таки благоприятного исхода.

Но вместо того чтобы горевать по поводу упущенного шанса, чужой удачи, люди на трибунах чикагского дворца поднимались на ноги, аплодировали, ревели от восторга и бросали на лед кепки: так в хоккее принято отмечать хет-трики.

А уже после окончания матча две знаменитости «Блэкхокс», два клубных ветерана — Патрик Кейн и Джонатан Тейвс — специально подъехали к Овечкину в центре площадки, чтобы выразить свое восхищение им.

Этого момента, конечно, все ждали. ESPN осенью даже завел на хоккейной странице своего сайта почти всегда открывающую ее специальную рубрику-«счетчик», посвященную исключительно охоте Александра Овечкина за фантастически красивой цифрой, которая до него удалась лишь двум канадским легендам. Первым 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ забил в феврале 1980 года Горди Хоу, ему тогда был 51 год. За ним в марте 1994-го последовал 33-летний Уэйн Гретцки. Теперь, в декабре 2022-го, настала очередь 37-летнего российского феномена, покорившего рубеж в 1305-м матче в североамериканской карьере, которая вся целиком, стартовав 17 лет назад, прошла в «Вашингтоне».

Поначалу «счетчик» пополнялся небыстро. Но вот в последние дни все изменилось, и Александр Овечкин принялся приближаться к шикарному рубежу быстрыми темпами. Правда, темп он набрал во многом благодаря обстоятельствам. Овечкин забил в каждом из трех матчей «Вашингтона», предшествовавших встрече с «Чикаго»,— против «Филадельфия Флайерс», «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс», филадельфийцам — аж дважды. Но все эти четыре шайбы он забросил в концовках в пустые ворота, после того как проигрывавший противник в попытке спастись заменял голкипера на шестого полевого игрока. Чуточку это погоню обесценивало. Но вот к первому в сезоне и 29-му в карьере в НХЛ хет-трику Александра Овечкина не придраться — «чистейший» хет-трик. Все голы — благодаря собственному таланту. В первом случае — неожиданно, без подготовки бросить из-под защитника, во втором и третьем — очутиться в нужный момент в нужной точке «пятачка», великому чутью короля снайперов.

Теперь «счетчик» переключится в иной режим. Актуальны уже не круглые и броские цифры, а место в снайперской иерархии всех времен.

По общему числу голов в матчах НХЛ, то есть включая и игры play-off, Александр Овечкин Горди Хоу в Чикаго обошел: их у него стало 872, у Хоу навсегда останется 869. Но вот именно по шайбам в «регулярке» (а это все же основной показатель) канадец пока впереди — всего на один пункт. И это значит, что совсем скоро «горячий» в декабре россиянин его перегонит. Может быть, даже уже в четверг в домашнем матче с «Даллас Старс».

А после этого на повестке дня окажется уже верхушка рейтинга, рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. И в том, что Александр Овечкин, несмотря на ветеранский возраст, способен к его штурму, сомнений никаких. Особенно учитывая, что, кажется, весь его клуб стремится к тому, чтобы достижение Гретцки было побито, а владелец «Вашингтона» Тед Леонсис даже предупредил, что любой ценой постарается избежать кардинальной перестройки команды, дабы не лишать свою суперзвезду комфортных условий. И это при том, что такая перестройка напрашивается.

Есть у Александра Овечкина цели и более близкие. Ему, скажем, нужно подтаскивать наверх «Вашингтон», который, хоть и разыгрался зимой, выиграв уже шесть матчей подряд, из-за осенних срывов по-прежнему не входит в «зону play-off»: он идет шестым в плотном дивизионе Метрополитен. А еще можно попробовать завоевать десятый Maurice Richard Trophy — приз лучшему снайперу сезона. Еще в ноябре казалось, что претендовать на него Овечкину не суждено, но сегодня, после его декабрьского «взрыва», ситуация уже немножко иная. В активе россиянина теперь ровно 20 голов, и он замыкает топ-пятерку снайперской гонки. А до возглавляющего ее Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» дистанция приличная, но, как ни крути, не космическая — шесть шайб.

Алексей Доспехов