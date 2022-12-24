Глава Кузбасса пообещал проверить все дома престарелых после гибели людей при пожаре в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал страшной трагедией пожар в доме престарелых в Кемерово, в котором погибли не меньше 13 человек. Он пообещал провести проверку всех таких учреждений за неделю.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели»,— написал господин Цивилев «ВКонтакте».

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Его площадь составила 180 кв. м. Спасатели продолжают разбирать завалы. По информации СМИ, дом престарелых работал нелегально и в нем не было систем пожаротушения.

Леонид Уварчев