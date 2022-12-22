Татарстан цепляется за президента

Профильный комитет Госсовета (парламента) Татарстана не одобрил проект поправок к конституции республики, предполагающих среди прочего переименование президента Татарстана в его главу. Одни депутаты предложили придумать наименование руководителя региона на татарском языке, другие и вовсе выступили за сохранение названия «президент», напомнив, что эту должность «учредил народ» в 1991 году. В результате авторам поправок предложили их отозвать. Будет ли внесен на сессию 23 декабря новый вариант, в Госсовете не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению

Фото: Государственный Совет Республики Татарстан Заседание комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению

Фото: Государственный Совет Республики Татарстан

Обсудив проект поправок к конституции на заседании 22 декабря, комитет Госсовета по госстроительству рекомендовал его авторам «отозвать законопроект в предложенной редакции». Это предложение главы комитета Альберта Хабибуллина («Единая Россия») поддержало большинство членов комитета. Сам он, будучи одним из соавторов, при голосовании воздержался.

Соавторами проекта, появившегося на сайте Госсовета в среду вечером, значатся 37 депутатов (в основном из ЕР), включая 2 вице-спикеров и председателей всех комитетов. Он был подготовлен для приведения основного закона Татарстана в соответствие с обновленной Конституцией РФ и федеральным законом о публичной власти в регионах (этот процесс должен быть завершен до 1 января 2023 года). Согласно документу, с 1 января высшее должностное лицо Татарстана будет называться не «президент», а «глава».

Из текста конституции также исключаются упоминания о суверенитете, ссылки на договор с РФ о разграничении полномочий, статья о гражданстве республики и пункт о том, что кандидат на пост главы Татарстана должен знать два ее государственных языка — русский и татарский.

В то же время поправки позволят президенту республики Рустаму Минниханову, занимающему этот пост с 2010 года, пойти на выборы-2025, так как предыдущие сроки для него «обнуляются».

Главным объектом критики на заседании комитета стал пункт о новом наименовании президента.

«У нас президент будет называться президентом или главой региона? Как мы объясним населению? — недоумевал член депутатской группы "Татарстан — новый век" Николай Рыбушкин.— Это все должно быть понятно не только нам, но и нашим избирателям!» Депутат заявил, что считает неправильным «автоматом принять» такие поправки. «Разве наша конституция не работает? Она работает! Если мы это примем, что это нам даст в будущем?» — сказал он. «К великому сожалению, не все наши предложения были учтены на федеральном уровне», и депутаты вынуждены руководствоваться федеральными законами, которые «ограничивают» Татарстан, пытался объяснить коллеге Альберт Хабибуллин.

«Это вопрос очень важный и решать его с кондачка нельзя!» — не сдавался господин Рыбушкин, предложив «снять этот законопроект с рассмотрения нынешней сессии».

«У нас сейчас заботы поважнее, у нас сейчас военная операция»,— напомнил депутат.

Депутат Римма Ратникова (ЕР) в ответ посетовала, что депутат Рыбушкин «как будто в прошлом веке остался». «Нам дальше двигаться некуда. Мы должны эту работу до конца года завершить»,— сказала она. Признавшись, что у нее по поводу наименования главы республики тоже возникло «чувство глубокого неудовлетворения», госпожа Ратникова напомнила, что по федеральному закону возможно дополнительное название главы региона «с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ». И сразу предложила варианты на татарском языке: «ил башы» (глава края), «дэулэт башы» (глава государства), «хаким», «амир» и «юл башчы». Последнее, объяснила депутат, всегда использовалось в значении «вождь», но дословно переводится как «кто ведет нас по дороге». Поэтому законопроект она предложила отложить «до завтрашнего дня», чтобы придумать дополнительное название главы региона. «А дальше отступать некуда, как бы мы тут ни кипели, ни возмущались»,— предупредила госпожа Ратникова.

Депутат Марат Галеев возразил, что название должно быть универсальным и понятным, в том числе и в соседних регионах. Он напомнил, что должность президента Татарстана «появилась путем учреждения ее народом в 1991 году, всенародным голосованием (имеются в виду первые выборы президента, на которых победил Минтимер Шаймиев.— “Ъ”)», а «волеизъявление народа имеет юридическое верховенство». «Как мы можем взять и переиначить, если народ голосовал за должность президента?» — удивился господин Галеев. Не согласился он и с исключением из конституции ссылки на договор о разграничении полномочий, который, по мнению депутата, является «учредительным документом» как для Татарстана, так и для России (первый такой договор был заключен в 1994 году, но в 2017 году федеральный центр не стал его продлевать).

«Если мы все это сейчас отменяем, то мы подвергаем сомнению весь правовой фундамент в части вхождения Татарстана в состав РФ»,— предупредил Марат Галеев, тоже числящийся среди соавторов раскритикованных им поправок.

«Мы сейчас узурпируем, не спрашивая народ, вносим изменения, которые носят кардинальный, исторический, политический характер»,— поддержал коллегу глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Слово «президент» «надо оставить», заявил коммунист, поскольку «в любом правиле есть исключения». Против поправок выступили и другие члены комитета, сославшись на мнение избирателей о том, что им «нужен президент».

Ближайшее заседание Госсовета назначено на 23 декабря, но вопроса о поправках к конституции в его повестке пока нет.

Ранее в руководстве парламента говорили, что этот вопрос может быть внесен на заседании «с голоса». Неясно пока, возможно ли появление в пятницу измененного законопроекта. В пресс-службе Госсовета “Ъ” сообщили, что у них «нет такой информации», рекомендовав обратиться к членам инициативной группы. Однако ее представители либо отказались от комментариев, либо не ответили на звонки «Ъ». «Завтра (23 декабря.— “Ъ”) решим»,— сказал «Ъ» собеседник в руководстве Госсовета.

Кирилл Антонов, Казань