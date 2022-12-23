В Киеве приостановили работу трамваев и троллейбусов из-за нехватки электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о приостановке работы трамваев и троллейбусов в связи с дефицитом электроэнергии. По маршрутам наземного электротранспорта теперь ездят 222 автобуса.

«Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы. Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса»,— написал господин Кличко в Telegram. Метро работает, добавил киевский мэр.

В середине декабря главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский сообщал об ограничении мощности, из-за чего движение поездов приостановили.

Ранее сегодня, 23 декабря, господин Кличко назвал ситуацию с электроэнергией сложной. Сначала электроэнергию подают объектам критической инфраструктуры и медицинским учреждениям. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, 23 декабря дефицит электроэнергии в городе — 50%.

Официальные лица Украины обвиняют Россию в нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После обстрела 15 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о половине выведенной из строя энергетической системы страны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина