Комиссии по защите госсуверенитета продлили жизнь

Совет федерации 23 декабря ударно завершил осеннюю сессию: чтобы отработать объемную повестку, состоявшую из более чем 100 вопросов, сенаторам пришлось заседать без обеда. Сенаторы познакомились с коллегами от новых территорий и без споров утвердили ряд вопросов, касающихся их интеграции, а также специальной военной операции и поддержки мобилизованных. О законах, касающихся биометрии и новой тарифной системы оплаты нотариальных услуг сенаторы жарко поспорили, но все равно оба приняли. А под конец заседания комиссии по защите госсуверенитета придали статус постоянной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Итоговое заседание Совета федерации началось со знакомства сенаторов с их коллегами, получившими свои полномочия от новых территорий. Представляла их лично председатель Совфеда Валентина Матвиенко, после чего им тут же вручали удостоверения и определяли фронт работ. Представителя Народного совета ДНР Александра Ананченко включили в состав комитета по федеративному устройству и региональной политике, делегированную от парламента ЛНР Ольгу Бас — в комитет по науке, образованию и культуре. Направленная в СФ от врио главы ДНР, бывший министр иностранных дел республики Наталья Никонорова займется международными отношениями, а представитель главы ЛНР, замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова — вопросами социальной политики. Представляющий врио губернатора Запорожской области бывший руководитель Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона будет работать в комитете по экономической политике, а назначенный от врио главы Херсонской области экс-предприниматель Константин Басюк — в составе комитета по обороне и безопасности. «Все добровольно», распределение прошло в соответствии с заявками вновь назначенных сенаторов, заверил председатель комиссии по регламенту Вячеслав Тимченко.

После этой церемонии сенаторы приступили к рассмотрению законопроектов: значительная часть из них была посвящена СВО и интеграции новых территорий. Члены Совфеда ужесточили ответственность для диверсантов и иноагентов, одобрили поправки к Налоговому кодексу об особенностях налогообложения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также установили переходный период для находящихся там производителей алкогольной продукции. Также были одобрены поправки о приостановлении исполнительного производства в отношении участников СВО и предоставлении им права бесплатно отправлять письма. Как сообщила участникам заседания госпожа Матвиенко, в Совфеде создана специальная рабочая группа под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака, которая будет контролировать исполнение законов, принятых в интересах СВО. Вся эта повестка, ожидаемо, не вызвала у сенаторов дискуссий. Чего не скажешь о законопроектах о контроле за биометрическими данными и новой тарифной системе оплаты услуг нотариусов.

Закон о биометрических данных затрагивает довольно чувствительную сферу, волновался председатель международного комитета Григорий Карасин. Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас объяснял ему, что можно не беспокоиться: пока вся биометрия — это изображение лица и звук голоса, а их все кому не лень и так в соцсети выкладывают. Госпожа Матвиенко добавила, что уже сейчас «всякие айфоны» обеспечивают доступ кому угодно и к чему угодно: не успеешь по телефону сказать слово «чайник», как тут же видишь рекламу чайника. Законопроект же направлен на создание единой государственной платформы, с которой утечек не будет, утверждала она. Однако сенатор Елена Мизулина призналась, что так и не смогла «принять в себя этот закон», хотя и пыталась. Как избежать злоупотреблений операторов, беспокоилась она. Кроме того, она призывала зафиксировать в документе простую процедуру отказа от сдачи биометрии. Пока она требует личной явки в МФЦ, утверждала сенатор. «Если мы сейчас с вами начнем обсуждать, что первично — право или отказ от права, коллеги не оценят»,— отрезал господин Клишас и напомнил, что у граждан и сейчас нет права отказаться от сдачи биометрии. Законопроект приняли 146 голосами сенаторов.

В свою очередь, новая система оплаты труда нотариусов (отменяется плата за «технические» и «юридические» услуги, а региональная составляющая тарифа будет рассчитываться нотариальными палатами и утверждаться Минюстом) вызвала бурную реакцию прежде всего со стороны госпожи Матвиенко, которая в свое время и инициировала ее разработку. Спикер отчитала президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика за закрытость корпорации и потребовала от коллег «в ежедневном режиме» контролировать, чтобы мобилизованным нотариальные услуги предоставлялись бесплатно.

Под конец заседания сенаторы послушали (и одобрили) доклад временной комиссии по защите государственного суверенитета. В документе отмечалась эффективность инициированных ею и принятых на законодательном уровне мер, в том числе предусмотренных законом о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. В будущем комиссия намерена сосредоточиться на «купировании» угроз цифровому суверенитету страны, которые сейчас исходят от международных цифровых медиаплатформ. Бороться с ними авторы доклада предложили развитием собственных. Кроме того, члены комиссии упомянули и другие уязвимости в системе противодействия внешним вызовам, обнаруженные в ходе СВО, но о них пообещали рассказать уже в следующем году. Под занавес заседания сенаторы поправками к регламенту придали комиссии, созданной в 2017 году, статус постоянной. «Жизнь показала, как мудро мы поступили, учредив комиссию,— говорила госпожа Матвиенко.— За эти годы столько вот за ушко да на солнышко...» Она уверена, что комиссия «всю жизнь оставшуюся будет работать».

Анастасия Корня