Суд в Москве приговорил к 12 и 9 годам колонии соучастников покушения на певца Авраама Руссо

Хамовнический суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Алексея Трясникова и Виталия Джуру, соучастников покушения на убийство певца Авраама Руссо и его охранника, к 12 и 9 годам колонии строгого режима соответственно. Михаила Демкина, стрелявшего из автомата по автомобилю господина Руссо, также признали виновным, однако его дело прекратили по причине смерти в 2014 году.

Ранее гособвинение запросило 10 лет колонии строго режима Виталию Гурову, 14 лет — Алексею Трясникову.

Гражданский иск удовлетворен частично — на 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Всего в иске заявлена сумма на 5 млн руб. в качестве морального вреда и 1 млн руб. в качестве материального ущерба.

«Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается»,— сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным следствия, заказчик преступления — бизнесмен Тельман Исмаилов, первый спонсор Авраама Руссо. После того, как певец начал сольную карьеру, Исмаилов его решил убить. Предприниматель нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. В августе 2006 года Демкин выстрелил в Авраама Руссо минимум шесть раз, певец получил четыре ранения левого бедра.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сроки за певца расписали как по нотам».

Полина Собакина