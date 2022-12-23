Цена на газ в Европе опустилась ниже $935 за 1 тыс. кубометров

По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе упали ниже $935 за 1 тыс. куб. м, теряя более 7%.

Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги в минусе — на уровне около $960 за 1 тыс. куб. м (– 4,9%). По состоянию на 12:02 мск падение ускорилось до 7,5%, до $932. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $1 007,7 за 1 тыс. куб. м.

22 декабря цена на газ в Европе опускалась ниже $1 тыс. впервые с 26 октября. C начала дня общее снижение цены на газ в Европе составило около 7%.

22 декабря Совет Европы официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года при ряде условий.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Дарья Эрозбек