Цена на газ в Европе опускалась ниже $1000 впервые с 26 октября

Стоимость январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 26 октября, следует из данных лондонской биржи ICE. C начала дня общее снижение цены на газ в Европе составило около 7%.

В моменте стоимость январских фьючерсов опускалась до $999,6 за 1 тыс. куб. м. (€90,905 за 1 МВт•ч). По данным на 12:48 мск, стоимость фьючерса немного выросла, составляла €90,905 за 1 МВт•ч.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, которые вступает в силу с 15 февраля 2023 года. Он составит €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. и начнет действовать при ряде условий.

Подробнее о потолке цен на газ — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Лусине Баласян