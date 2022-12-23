На пост главы Самары рекомендовали двух кандидатов

Конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы Самары действующего мэра Елену Лапушкину и проректора МИР, депутата гордумы Павла Чумака.

Всего в отборе приняли участие15 человек. При этом имена участников до последнего дня не назывались. Среди них врач-невролог Сергей Трехин, оператор технических установок на КНПЗ Владислав Юрченко, предприниматель Павел Кабаев, председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов, гендиректор ООО «Волгоэлектрогрупп» Александр Краснов, водитель автомобиля в ООО «Спецстрой» Александр Соловьев и пять безработных.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары стартовал в ноябре. Документы для участия в конкурсе принимали с 14 ноября по 14 декабря (включительно).

В декабре этого года истекает пятилетний срок полномочий действующего мэра Елены Лапушкиной. Она была избрана на эту должность 26 декабря 2017 года. Ранее госпожа Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района. В администрации она начала работать в 1992 году в должности председателя комитета по делам молодежи. До этого была инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист». На должность главы Железнодорожного района Елену Лапушкину назначил в июле 2013 года нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, занимавший на тот момент пост мэра Самары.

Ани Айвазян