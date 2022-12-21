Мэра назначат без огласки

Конкурс для претендентов на пост главы Самары состоится 23 декабря. Всего в отборе примут участие 15 человек, включая действующего мэра Елену Лапушкину. Имена остальных участников конкурсная комиссия не называет. В пресс-службе гордумы только уточняют, что среди претендентов граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования и другие. По мнению экспертов, это связано с «управленческим закрытым стилем работы, который сложился в администрации губернатора еще до прихода Дмитрия Азарова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Конкурс по отбору главы Самары состоится 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Всего в отборе примут участие 15 претендентов, включая действующую главу города Елену Лапушкину. Имена остальных участников конкурса не называются. Из пресс-службы городской администрации на соответствующий запрос от 15 декабря ответ не поступил. В пресс-службе гордумы уточняют, что среди участников граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования и другие.

Документы для участия в конкурсе принимали с 14 ноября по 14 декабря (включительно). С претендентами на пост мэра проведут собеседования и оценят представленные документы, в том числе программы, концепции и предложения по развитию Самары. Конкурсная комиссия отберет из них не менее двух кандидатов, рекомендуемых для рассмотрения городской думой. В итоге депутаты изберут мэра Самары сроком на пять лет.

В декабре этого года истекает пятилетний срок полномочий действующего мэра Елены Лапушкиной. Она была избрана на эту должность 26 декабря 2017 года. Ранее госпожа Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района. В администрации она начала работать в 1992 году в должности председателя комитета по делам молодежи. До этого была инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист». На должность главы Железнодорожного района Елену Лапушкину назначил в июле 2013 года нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, занимавший на тот момент пост мэра Самары.

Как полагает депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев, то, что не афишируются претенденты на пост мэра, связано с «управленческим закрытым стилем работы, который сложился в администрации губернатора еще до прихода Дмитрия Азарова»: «Видимо, они делают это для того, чтобы раньше времени никто не начал ничего обсуждать. Это стандартная ситуация, которая не связана с тем, остается ли действующий глава или будет новый. Но, конечно, это вызывает недоумение».

В октябре этого года Елена Лапушкина заняла 22е место в Национальном рейтинге мэров август-сентябрь 2022 года. Ее позиция снизилась только на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом за июнь-июль. Исследование было проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ. В нем говорится, что Елена Лапушкина оказалась «в эпицентре (или близко к нему) ряда если и не скандалов, то весьма громких кейсов, определенно не улучшающих имидж как самой градоначальницы, так и муниципалитета в целом».

Авторы рейтинга отмечают, что в федеральную повестку сначала вошла история с двумя чиновниками мэрии, которых подозревают в том, что они незаконно компенсировали из городского бюджета расходы на общую сумму 240 тыс. руб., съездив в командировку в Дубай.

После этого прокуратура обратилась в суд с иском к Елене Лапушкиной и ее первому заместителю Максиму Харитонову. Надзорный орган требует вернуть в бюджет средства за посещение Дубая. Речь идет о той же служебной командировке и аналогичных претензиях. Однако в мэрии настаивают, что деньги были потрачены «исключительно в рамках служебной командировки».

В то же время в рейтинге отмечено, что эксперты позитивно восприняли тот факт, что члены профильной комиссии при главе города не поддержали планы застройщика (СОФЖИ) возвести два высотных жилых комплекса в границах исторического поселения Самары, на берегу Волги. «Одобрения заслужили и озвученные муниципалитетом планы по строительству новой очереди городской набережной, которую начнут возводить в 2023 году…»,— отмечают авторы рейтинга.

Ранее в беседе с «Ъ» многие депутаты положительно оценивали работу Елены Лапушкиной на посту мэра. По их мнению, высока вероятность того, что ее изберут на новый срок, поскольку «нет смысла губернатору в сложившейся ситуации искать нового управленца».

Ани Айвазян