Отправленный в отставку мэр Алапаевска подал иск против гордумы

Глава Алапаевска Сайгид Билалов подал административный иск в отношении гордумы, досрочно отправившей его в отставку с 22 декабря. Об этом «Ъ-Урал» рассказал сам господин Билалов.

По его словам, у представительного органа не было законных оснований для удаления его с должности. «Свое решение гордума объяснила тем, что я не работал на протяжении трех и более месяцев. Но ведь это ненормально. Как можно главе города не работать столько времени? К тому же, не было мнения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, без него нельзя рассматривать такие вопросы»,— пояснил «Ъ-Урал» господин Билалов.

Напомним, депутаты городской думы Алапаевска большинством голосов приняли решение досрочно отправить Сайгида Билалова в отставку за заседании 22 декабря. Среди причин они указали, что глава города не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, хотя на выкуп квартир было выделено 120 млн руб. из бюджета Свердловской области, и другое. Впрочем, источники «Ъ-Урал» заявляют, что это могут быть только формальные причины, поскольку конфликт между депутатами и мэром существует уже давно, и в новом созыве у главы мало союзников.

Региональные власти пока воздерживаются от комментариев, ожидая результатов судебного разбирательства. «Обсуждения кандидатов в главы города имеют смысл только после того, как суд признает решение думы законным»,— пояснил «Ъ-Урал» первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

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Катерина Якушева