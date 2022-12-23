«Ситимобил» взял ответственность за утечку фотографий паспортов своих водителей

В открытом доступе оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил», сообщили представители сервиса DLBI и Telegram-канал in2security. Фотографии паспортов находились на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru (официальный сайт «Ситимобила»), уточняется в сообщениях об утечке.

В пресс-службе «Ситимобила» сообщили, что принимают ответственность за происходящее и проводят собственное расследование. «На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах»,— сказали «Ъ» в «Ситимобиле».

Там добавили, что готовятся уведомить об утечке Роскомнадзор, как того требует закон, а «руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации».

В декабре Роскомнадзор сообщал, что с начала военной операции России на Украине зафиксировал более 140 утечек персональных данных, в общий доступ суммарно попало около 600 млн записей. На фоне участившихся утечек Минцифры предложило отменить введенный в марте мораторий на внеплановые проверки компаний, если был зафиксирован факт утечки их базы данных.

Подробнее — в публикации «Ъ» «К протекающим придут проверяющие».

Юрий Литвиненко