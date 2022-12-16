Роскомнадзор с начала спецоперации зафиксировал утечки 600 млн записей о россиянах

Свыше 140 утечек персональных данных произошло после начала военной операции на Украине, сообщил Роскомнадзор. По данным ведомства, в общий доступ попало около 600 млн записей о россиянах.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите. Также в данных содержится информация об актуальных социальных связях россиян.

По данным ведомства, рост объема утечек произошел после блокировки ряда западных соцсетей. В качестве основного источника раскрытия данных Роскомнадзор назвал иностранные ресурсы.

После ввода российских войск на территорию Украины резко увеличилось число кибератак на российскую IT-инфраструктуру. Только за первые пять дней марта количество атак превысило в три раза их количество за февраль 2021 года. По данным «Лаборатории Касперского» от 8 декабря, объем персональных данных, которые попали в сеть в текущем году, превысил 1,5 млрд записей.

Наиболее популярными целями для кибератак становились госструктуры: Росавиация, Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, Минцифры, Роскомнадзор, правительство Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика взломного периода».

Милена Костерева