Бизнес в трех измерениях

Красноярский холдинг «Голдман Групп» первым из российских агропроизводителей получил статус ESG-предприятия и включен в рейтинг федерального агентства «Эксперт РА».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биогазовая установка на объекте «Голдман групп» в Сухобузимском районе Красноярского края

Биогазовая установка на объекте «Голдман групп» в Сухобузимском районе Красноярского края



На сегодня система ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) является общемировым трендом в оценке деятельности крупного бизнеса. Рейтинг составляется на основе комплексной экспертизы: все компании проходят многоуровневую проверку, в результате которой определяется, насколько они ориентированы на устойчивое развитие в экологической и социальной сферах, а также соответствуют передовым стандартам организации труда. По сути, статус ESG подтверждает, что его обладатель в своей ежедневной работе заботится об окружающей среде, вовлечен в благотворительность и другие социальные проекты, а также исповедует ясную корпоративную культуру, направленную на развитие компетенций и благосостояния своих сотрудников. Статус ESG-предприятия присвоен «Голдман Групп» как раз на основе оценки этих факторов.

Так, на животноводческих предприятиях холдинга в Сухобузимском районе края впервые в российском АПК реализован проект полностью безотходного производства. Биогазовая станция, построенная по адаптированной к Сибири технологии итальянской компании Evoteck, сокращает расходы на утилизацию, снижает себестоимость выпускаемой продукции и обеспечивает бережное соседство с природой. Поглощая все виды органических отходов, биогазовая станция методом бактериальной переработки преобразовывает их в метан для отопления корпусов свинокомплекса, а также в биогумус и воду для удобрения и орошения полей. Станция является альтернативным источником электроэнергии, вырабатывая до 1500 кВт/час. Всей системой управляет компьютер - не человек за компьютером, а софт. Технология пригодна к тиражированию: например, для утилизации бытовых отходов в городах.

Посетивший инновационный объект летом 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс оценил безотходное производство на предприятиях холдинга: «По многим позициям это лидерская компания, и один из ее объектов — биогазовая станция. Она уникальная по своей сути. Такого рода установок больше нет не только в крае, но и в России, а это вопрос социальной ответственности и экологии. Пройдет время, такого рода объектов появится гораздо больше, но сегодня в этом смысле «АгроЭлита» (Предприятие холдинга «Голдман Групп» - прим.) является образцом для подражания».

В растениеводстве холдинг «Голдман Групп» почти 10 лет развивает систему цифрового земледелия и киберагрономию. Это спутниковая система навигации спецтехники, точные метеоданные и дроны над полями, оперативно передающие информацию о назревающих очагах поражения. На выходе – рекордная для региона урожайность зерновых и рапса, а также многомилионная экономия семян и удобрений, получаемая за счет устранения «нахлеста» между бороздами и своевременной локализации пораженных участков.

Разумеется, внедрение передовых технологий требует соответствующей работы с кадрами. Холдинг привлекает для решения задач лучших специалистов отрасли со всей страны, обеспечивая их всеми необходимыми для переезда и комфортного проживания условиями. Все ключевые сотрудники проходят регулярное обучение и обмениваются опытом с ведущими экспертами из России и других стран.

Социальная направленность «Голдман Групп» — это системное многолетнее участие в благотворительных проектах, партнертство с российским Красным Крестом по гуманитарной миссии и регулярные поставки за свой счет продуктов питания и медикаментов для населения новых регионов России. Само собой, холдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков региона среди предприятий АПК.

Ключевыми источниками информации для рейтингового анализа являлись внутренние документы и регламенты «Голдман Групп», оценочные данные Банка России и методологические исследования деятельности бизнеса со стороны агентства «Эксперт РА».

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