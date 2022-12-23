Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область

Президент РФ Владимир Путин не станет посещать Свердловскую область на этой неделе — его визит отменился в последний момент, сообщает со ссылкой на источники 66.ru. Причины отмены поездки неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, официально приезд президента подтвержден не был, однако ожидалось, что Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил, а также посетит Уралвагонзавод.

Так, до 24 декабря в небе над Нижним Тагилом ввели временный режим, запрещающий полеты, а водителям общественного транспорта Екатеринбурга выдали памятки, как нужно действовать при встрече президентского кортежа. Помимо этого, накануне над уральской столицей летал самолет-ретранслятор, обеспечивающий Владимира Путина связью.

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