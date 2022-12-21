Беспилотную зону установили над Нижним Тагилом перед возможным визитом Путина

В небе над Нижним Тагилом введен временный режим, запрещающий полеты. Информация об этом указана в Системе предоставления планов полетов.

Ограничение будет действовать с 22 по 24 декабря — в дни, когда в Свердловской области ожидают визит президента России Владимира Путина.

Напомним, Владимир Путин до конца недели может посетить Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). В конце октября там побывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков. Тогда обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации на Украине, а также устранения существующих проблем.

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