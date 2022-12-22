Екатеринбургским водителям автобусов выдали памятки о том, что делать при встречи президентского кортежа

В Екатеринбурге водителям общественного транспорта выдали памятки, как нужно действовать при встречи президентского кортежа 23 декабря. Соответствующий документ «Гортранса» опубликовал портал Е1.ru.

В документе говорится, что при приближении организованной колонны нужно будет остановиться и не выпускать пассажиров из автобуса, в том числе на остановках. Движение можно будет продолжить только после полного прохождения колонны. Такой предрейсовый инструктаж должны будут провести с водителями. Распоряжение подписано главным ревизором по безопасности движения ЕМУП «Городской транспорт» Погореловым.

Напомним, президент Владимир Путин до конца недели может посетить Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). В небе над Нижним Тагилом введен временный режим, запрещающий полеты.

Отметим, что в конце октября на Уралвагонзавод приезжал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков. Тогда обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации на Украине, а также устранения существующих проблем.

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