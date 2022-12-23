Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Талибы назвали причины запрета на обучение женщин в афганских вузах

Студентки в Афганистане зачастую не носили хиджаб, утверждает министр высшего образования Нада Мухаммед Надим. Это якобы стало одной из причин, почему захвативший власть в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) запретил женщинам учиться в вузах страны.

Всего министр назвал четыре причины. В частности, по его словам, девушки в университетских общежитиях и по приезду из провинции на учебу ходили без сопровождения мужчин. Также в вузах продолжалось совместное обучение женщин м мужчин, а некоторые девушки учились на факультетах, якобы «противоречащих исламскому праву», сообщает Tolo News.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, после чего в стране стали вводить ограничения для женщин. 20 декабря «Талибан» потребовал приостановить обучение девушек в университетах. На какой срок, не уточняется. США и Катара потребовали пересмотреть это решение. ООН считает недопуск женщин в вузы нарушением международного права.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Экспериментальный Эмират Афганистан».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...