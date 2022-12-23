Талибы назвали причины запрета на обучение женщин в афганских вузах

Студентки в Афганистане зачастую не носили хиджаб, утверждает министр высшего образования Нада Мухаммед Надим. Это якобы стало одной из причин, почему захвативший власть в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) запретил женщинам учиться в вузах страны.

Всего министр назвал четыре причины. В частности, по его словам, девушки в университетских общежитиях и по приезду из провинции на учебу ходили без сопровождения мужчин. Также в вузах продолжалось совместное обучение женщин м мужчин, а некоторые девушки учились на факультетах, якобы «противоречащих исламскому праву», сообщает Tolo News.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, после чего в стране стали вводить ограничения для женщин. 20 декабря «Талибан» потребовал приостановить обучение девушек в университетах. На какой срок, не уточняется. США и Катара потребовали пересмотреть это решение. ООН считает недопуск женщин в вузы нарушением международного права.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Экспериментальный Эмират Афганистан».

Лаура Кеффер