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Коммерсантъ FM
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«Талибан» потребовал приостановить обучение девушек в университетах

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) потребовало от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщает Assoсiated Press со ссылкой на представителя талибов. В США намерены принять меры против талибов в связи с этим решением.

Как сообщает AP, решение о запрете на обучение девушек в университете приняли в ходе заседания правительства. В заявлении официального представителя Министерства высшего образования Афганистана Зиауллаха Хашми, которое имеется в распоряжении AP, говорится, что частные и государственные университеты должны как можно скорее ввести соответствующий запрет и проинформировать ведомство, когда он вступит в силу.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что администрация президента совместно с союзниками намерена принять меры по привлечению талибов к ответственности за принятое решение, передает ТАСС. По его словам, «Талибану» следует ожидать «конкретных издержек».

После прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года в Афганистане ввели раздельное обучение и отдельные входы в университетах для мужчин и женщин. В сентябре 2021 года талибы запретили девочкам посещать школу до дальнейшего распоряжения.

Лусине Баласян

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