ООН считает нарушением международного права недопуск женщин в вузы в Афганистане

Правящий в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) нарушил свои международные обязательства, запретив женщинам учиться в высших учебных заведениях. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, это еще один «ужасающий и жестокий удар по правам афганских женщин и девочек».

В заявлении господина Тюрка говорится, что афганские женщины на протяжении многих лет вносили важный вклад во многие профессиональные сферы деятельности. Он отметил, что право женщин и девочек на доступ ко всем уровням образования является основополагающим и неоспоримым. Представитель ООН призвал власти Афганистана пересмотреть свое решение.

«Помимо того, что девочкам запрещено посещать среднюю школу, просто подумайте обо всех женщинах-врачах, юристах и учителях, которые были и будут потеряны для развития страны. Приостановка участия женщин в системе среднего и высшего образования является явным нарушением обязательств Афганистана по международному праву»,— подчеркнул Фолькер Тюрк, чьи слова опубликованы на сайте комиссариата.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, после чего в стране стали вводить ограничения для женщин. В частности, Верховный суд Афганистана утверждал, что женщины-судьи не могут работать в суде, потому что не носили хиджаб до прихода талибов к власти. Вчера, 20 декабря, «Талибан» потребовал приостановить обучение девушек в университетах. На какой срок, не уточняется. США уже пригрозили принять ответные меры. Пересмотреть это решение афганские власти также призвал Катар.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Экспериментальный Эмират Афганистан».

Лаура Кеффер