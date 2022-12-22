Раненного Рогозина перевезут на лечение в Москву

Руководителя группы военных советников, экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, раненного в Донецке, пока не прооперировали, сообщил его помощник. По его словам, господина Рогозина решили перевезти в Москву. Он получил ранение в шейный позвонок при обстреле.

Как уточнил его помощник, врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону «не решились делать операцию, учитывая ее сложность». «После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас господин Рогозин находится в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Он получил ранение 21 декабря во время обстрела ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш», где экс-глава «Роскосмоса» отмечал день рождения. По его словам, осколок пробил ему правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Погиб его помощник Михаил Бридасов. Также пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, но он уже вышел на работу.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер