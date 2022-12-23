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Лесфонд желает у дачи

Прокуратуре не удается вернуть в госсобственность участки в элитном пригороде Курска

Районная прокуратура не смогла добиться возврата в собственность РФ более десятка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в элитном пригороде Курска. В ведомстве считают, что больше 30 участков поставлены на учет с нарушениями и теперь пересекаются с землями лесного фонда, которые зарегистрированы без определения границ. Из 35 исков завершено разбирательство по 15: в двух случаях собственники добровольно скорректировали границы, а в остальных экспертиза не подтвердила наложение земель. Суды встают на сторону собственников, ссылаясь на пропуск сроков давности, подтвержденную Росреестром законность действий владельцев и ошибочное определение границ лесфонда. Юристы считают разбирательства попыткой переложить недоработки госорганов на граждан.

В прокуратуре считают, что часть участков расположена на землях лесного фонда

В прокуратуре считают, что часть участков расположена на землях лесного фонда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прокуратуре считают, что часть участков расположена на землях лесного фонда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Курский райсуд начал выносить решения по искам прокуратуры района к физлицам, являющимся владельцами участков в пригороде Курска. Иски прокуратура подала преимущественно в ноябре 2021 года. Третьими лицами в заявлениях выступают областной комитет природных ресурсов, региональное управление Росреестра и другие структуры. Надзорное ведомство добивается признания отсутствующим права собственности на эти участки. Их совокупная стоимость, исходя из среднего размера фигурирующего в разбирательстве надела (более 1 тыс. кв. м) и объявлений местных риелторов, может составлять около 35 млн руб.

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Исковая кампания началась после проведенной прокуратурой проверки законности формирования земельных участков «на землях лесфонда» в Моковском сельсовете (в деревнях Духовец и Майская Заря). Эта территория с запада прилегает к автомобильному обходу Курска и примыкает к лесной зоне. В прокуратуре полагают, что участки были сформированы с незаконным частичным или полным наложением на земли гослесфонда (на лесной участок площадью 10,7 тыс. га, находящийся в собственности РФ, но состоящий на кадастровом учете без определения границ).

В интервью курским СМИ в конце декабря 2021-го председатель курского облсуда Олег Кравченко рассказывал, что, по мнению прокуратуры, в пригороде Курска «фактически идет захват земель лесного фонда, незаконное межевание»: победитель торгов, получивший права на выделенный районной администрацией участок, нарушает установленные документами границы, начиная вырубать лес на землях лесфода.

История собственности участков была разной. Некоторые Росреестр уже в 1992 году ставил на учет как земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства. Другие сначала являлись землями сельхозназначения колхоза «Моква» и лишь впоследствии были включены в состав населенных пунктов. Границы участков (уже переведенных в категорию «для индивидуального жилищного строительства») были определены в 2010-х годах. В 2021 году ФГБУ «Рослесинфорг» (структура Рослесхоза) подготовило заключение, согласно которому образованные земельные участки пересекались с землями лесного фонда. После этого к изучению ситуации подключилась прокуратура.

Позднее реагирование в надзорном ведомстве объясняли тем, что о незаконном образовании спорных земельных участков им стало известно только в результате проведенной в 2021 году проверки.

Пока райсуд опубликовал три решения об отказе прокуратуре (еще по десятку исков производство было прекращено). В рамках одного разбирательства (об участке площадью 2,1 тыс. кв. м) суд сослался на пропуск срока исковой давности: он должен был исчисляться с момента регистрации права собственности. При этом сам факт регистрации в Росреестре подтверждал законность действий физлиц, установил суд.

Другие отказы связаны с тем, что, по мнению суда, «Рослесинфорг» неверно определил границы лесного фонда. В одном из исков речь шла об участке (3,5 тыс. кв. м), ранее выделенном из земель колхоза «Моква» (земли сельхозназначения), затем включенном в границы населенного пункта и теперь предназначенном для ИЖС. По ходатайству владельца участка была проведена экспертиза, которая и показала, что причиной наложения земель может являться ошибочное определение границ лесного фонда: оно проводилось без учета границ прилегающих участков.

Сотрудники «Рослесинфорга» могли руководствоваться тем, что на спорной земле растут деревья, но это само по себе не является основанием для включения в состав земель лесного фонда, установил суд.

Аналогичные выводы суд сделал и в рамках третьего разбирательства (о двух участках площадью 622 и 560 кв. м), где также была проведена экспертиза. При этом от структур Рослесхоза в Росреестр до сих пор не поступили заявления об установлении границ лесничеств в Курском районе. А генплан Моковского сельсовета, в котором указаны спорные участки, оспорен не был, говорится в разбирательствах. Доводы о наложении границ суд счел неподтвержденными.

Впрочем, некоторый результат исковая кампания все же принесла. В рамках одного разбирательства после получения иска владелец разделил землю на «лесную» и «нелесную», отказавшись от «лесной». В другом случае собственник участка, который наладил на нем обслуживание автотранспорта, признал скорректированные границы.

В прокуратуре Курской области вчера сообщили «Ъ-Черноземье», что из 35 инициированных гражданских дел уже прекращено 13: «Ответчиками были заявлены ходатайства о проведении судебных землеустроительных экспертиз, по результатам которых наложения на земли лесного фонда не подтвердились» (после получения результатов экспертиз в большинстве разбирательств прокуроры отказывались от требований.— «Ъ»). Там отметили, что основанием для обращений в суд было именно заключение «Рослесинфорга».

Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из региональных филиалов «Рослесинфорга» пояснил «Ъ-Черноземье», что сотрудники учреждения часто сталкиваются с наложением границ: «Наши работники могут допускать ошибки, но границы лесфонда определяет не один сотрудник — данные как минимум отправляются на согласование в областное правительство. Вопрос в том, почему эти данные были утверждены».

Пока прокуратура не направляла жалобы на решения первой инстанции. Пропуск срока исковой давности сводит к минимуму шансы на обжалование, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «А по другой группе исков, где сроки еще не истекли, не в пользу истца выступают факторы бездействия Рослесхоза в части предоставления сведений об установленных границах лесничеств, а также отсутствия четко определенных границ лесного фонда. Говорить о наложении границ можно только при условии, что эти границы определены».

Шансы прокуратуры невелики и из-за того, что генплан и границы поселения, согласованные органами исполнительной власти, не были оспорены, подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова: «Чтобы прокуратура смогла одержать победу в суде, ей требуется установить, что исходные документы были оформлены с нарушениями».

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«Подход судов, при котором суды поддерживают физических лиц владельцев участков, представляется правильным и справедливым,— считает управляющий партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— Граждане не должны принимать на себя риски и недочеты, допущенные государственными органами при межевании земли. А с учетом того, что это было еще в прошлом веке, постановка этого вопроса в судебном порядке является несколько аморальной».

Олег Мухин

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